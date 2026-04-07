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‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान पर संकट, कांग्रेस में अंदरूनी कलह उजागर

Rajasthan Politics: कांग्रेस ने 1 अप्रैल से ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान की शुरुआत की थी. अभियान को अभी एक सप्ताह ही हुआ है और कांग्रेस नेता जिलों में संगठन मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 07, 2026, 09:27 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 09:27 PM IST

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‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान पर संकट, कांग्रेस में अंदरूनी कलह उजागर

Rajasthan Politics: “ये समय गुटबाजी का नहीं, गुटबाजी करने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी...” PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की इस नसीहत का असर फिलहाल जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है. प्रदेश कांग्रेस में कहीं गुटबाजी तो कहीं इस्तीफे की पेशकश सामने आ रही है, जिससे पार्टी के अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

कांग्रेस ने 1 अप्रैल से ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान की शुरुआत की थी. एक हफ्ते के भीतर संगठन विस्तार की दिशा में कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है.

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अभियान को अभी एक सप्ताह ही हुआ है और कांग्रेस नेता जिलों में संगठन मजबूत करने में जुटे हैं. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी 2 अप्रैल को ब्यावर में इस अभियान में शामिल हुए थे. हालांकि जिस उम्मीद के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई थी. वह अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही है. कई जगहों पर कांग्रेस नेता खुले तौर पर इस्तीफे की पेशकश और गुटबाजी करते दिख रहे हैं.

ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश भर में 5 लाख पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य अभी दूर नजर आ रहा है. वहीं कई जिलों में कार्यकारिणी का गठन भी अधूरा है. बीकानेर में कांग्रेस के भीतर खींचतान तेज हो गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल अपने ही नेताओं पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं. यहां पार्टी दो गुटों में बंटी नजर आ रही है.

जयपुर में भी संगठन महासचिव ललित तूनवाल लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं. उनका कामकाज फिलहाल ताराचंद सैनी देख रहे हैं, जिससे बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर जारी गुटबाजी और खींचतान के बीच यह बड़ा सवाल है कि ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान अपने तय लक्ष्य कैसे हासिल करेगा.

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