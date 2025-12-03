बीजेपी सुनवाई में 'असमंजस' ! सवाल- कार्यकर्ता या जन सुनवाई ? रोकने पर हुई बहस, बोले - कार्यकर्ता को टोकन दिया है क्या ?

Zee Rajasthan
Jaipur News : बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री 'सुनवाई' को लेकर असमंजस हो गया. सुनवाई के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं और लोगों को कार्यालय में प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच की लोगों से तीखी बहस तक हो गई. 

Jaipur News : बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री 'सुनवाई' को लेकर असमंजस हो गया. सुनवाई के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं और लोगों को कार्यालय में प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच की लोगों से तीखी बहस तक हो गई. दाधीच ने कहा कि यह सुनवाई सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है, वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर और मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि जो भी दस्तावेज लेकर आएगा, उसकी सुनवाई करेंगे, चाहे वो फिर किसी भी वर्ग का हो.

मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ 1 दिसम्बर से मंत्री दरबार शुरू किया गया. अब इस मंत्री दरबार में सुनवाई के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचने लगे हैं. बीजेपी मीडिया कार्यालय की ओर से ही 1 दिसम्बर को जारी मैसेज में जनसुनवाई की बात कही गई थी. पहले दिन कुछ इसी अंदाज में सुनवाई भी की गई.

हालांकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव ने कार्यकर्ताओं के लिए ही सुनवाई होना बताया. दूसरे दिन से सुनवाई के लिए मंत्री दरबार में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं से बाकायदा प्राेफॉर्मा भरवाया जा रहा है. इसमें नाम, पूर्व और वर्तमान दायित्व, विधानसभा, जिला, पता के साथ रेफरेंस भी मांगा जा रहा है. ऐसे में साफ है कि सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है।सुनवाई के तीसरे दिन बुधवार को भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही कर्मचारी और आम लोग भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए. इनमें कुछ लोगों को रिसेप्शन पर ही रोक लिया गया. तो उन्हाेंने यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि वो भी कार्यकर्ता हैं. इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव मुकेश पारीक पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और इसके बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच भी रिसेप्शन पर पहुंचे.

दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि यह सुनवाई सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ही है. इस पर दोनों नेताओं की वहां मौजूद लोगों से तीखी बहस हो गई, जो खुदको कार्यकर्ता बता कर सुनवाई में मंत्री जी तक अपनी परिवेदना पहुंचना चाहते थे.

इधर सुनवाई के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सौ तरह की समस्याएं कार्यकर्ताओं की सामने आईं. इनमें चिकित्सा की ज्यादा थी. जब भी हमारी बीजेपी की सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है.

बीजेपी कार्यकर्ता हर सप्ताह आते हैं. साेमवार-मंगलवार को हमारे निवास पर आते हैं. लेकिन राजस्थान का कोई भी गरीब से गरीब वर्ग का कोई नागरिक जयपुर में आता है, तो मंत्रियों से मिलने सीधे आता है. वो संवाद कर सकता है. हर वर्ग, जाति का व्यक्ति बिना किसी सिफारिश के मंत्री मंत्रियों से कॉन्टैक्ट कर सकता है. हम चाहे किसी भी विधानसभा की समस्या को सुन सकते हैं.

इधर मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आ रहा है, वो कार्यकर्ता भी है. आमजन के लिए दरवाजे खुले हैं. सुनवाई को लेकर उत्साह है. आमजनता भी यहां आ रही है. मंत्रियों को निर्देश दिए जाते हैं,हमारे घर पर आम जनता और कार्यकर्ता भी आते हैं. जनता और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा हुआ है. मुख्यमंत्री का अभार है कि वो पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं. जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है. जनता प्रदेश कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं को रख रही है. त्वरित गतिविधि से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.

