BJP सांसद तिवाड़ी का तीखा तंज- गहलोत का 'इंतजार नहीं मजबूरी शास्त्र', बोले - 'छाजळो बोल्यो तो बोल्यो, चालणी भी बोली'

BJP vs Congress Rajasthan: राजस्थान की सियासत में इन दिनों 'इंतजार शास्त्र' को लेकर जुबानी जंग अपने चरम पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोशल मीडिया सीरीज पर पलटवार करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने उन पर तीखा हमला बोला है. तिवाड़ी ने गहलोत के लेखन को 'मजबूरी का इजहार' करार देते हुए राजस्थानी कहावतों के जरिए जमकर चुटकी ली.

चलनी में 70 छेद, तिवाड़ी का राजस्थानी तंज

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा-'छाजळो बोल्यो तो बोल्यो, चालणी भी बोली, जिसमें खुद 70 छेद हैं.' तिवाड़ी ने तंज कसा कि गहलोत के शासनकाल में इतने 'छेद' (कमियां) थे कि उन्हें इस विषय पर चुप ही रहना चाहिए. उन्होंने एक और कहावत का जिक्र करते हुए कहा- 'फूला बाई फूलगी, गेलका का दिन भूलगी', यानी गहलोत अपने पुराने दिन भूल गए हैं जब जनता उनके राज में त्रस्त थी.

'कांग्रेस को रसातल में ले गए गहलोत'

तिवाड़ी ने गहलोत की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें न तो दिल्ली में सचिन पायलट काम करने देते हैं और न ही राजस्थान में डोटासरा या जूली उन्हें भाव दे रहे हैं. तिवाड़ी के अनुसार, पार्टी ने उन्हें केंद्र या राज्य में कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसलिए वे मजबूरी में सोशल मीडिया को अपना ठिकाना बना चुके हैं. उन्होंने कहा कि 'इंतजार' उर्दू और 'शास्त्र' संस्कृत का शब्द है, इनका मेल ही नहीं बैठता. यह केवल उनके राजनीतिक वनवास का दुख है.

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जनता किसका इंतजार करती रही?

भाजपा सांसद ने गहलोत से सवाल किया कि उनके 5 साल के शासन में-युवा 22 बार पेपर लीक होने के कारण नौकरियों का इंतजार करते रहे. किसान ERCP और शेखावाटी के लोग यमुना जल का इंतजार करते रहे. विधायक होटलों से बाहर निकलने का इंतजार करते रहे. भ्रष्टाचार के मामले में उनके राज में RPSC सदस्य और पीएचईडी मंत्री तक जेल की हवा खा रहे हैं.

भजनलाल सरकार का रिकॉर्ड बनाम गहलोत का अधूरा काम

तिवाड़ी ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल में ही रिकॉर्ड काम किए हैं. बतां दें कि उन्होनें 2450 घोषणाएं पूरी की गईं. 14 जिला अस्पताल, 18 सैटेलाइट अस्पताल और मोदी सरकार द्वारा दिए गए 23 मेडिकल कॉलेज से ढांचा बदल गया है. शिक्षा के क्षेत्र में 35 हजार भर्तियां निकाली गई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. वहीं गहलोत ने एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर का बजट तो बढ़ाया पर काम अधूरा छोड़ा, जिसे अब भाजपा पूरा कर रही है.

सलाह

राजनीतिक हमले के बीच तिवाड़ी ने गहलोत को अपने पुराने मित्र की तरह सलाह भी दी. उन्होंने कहा- 'गहलोत साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब आएं, जिम करें और मेरे साथ नाश्ता करें.' साथ ही, एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले पर उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया.

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