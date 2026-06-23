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श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पर हमला, नेहरू को लेकर दिए बड़े बयान

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेशभर में कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से संवाद और राष्ट्रवाद के संदेश के जरिए पार्टी ने वैचारिक जमीन मजबूत करने का संदेश दिया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 23, 2026, 08:14 PM|Updated: Jun 23, 2026, 08:14 PM
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पर हमला, नेहरू को लेकर दिए बड़े बयान
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को इस बार सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रखा. प्रदेशभर में कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से संवाद और राष्ट्रवाद के संदेश के जरिए पार्टी ने वैचारिक जमीन मजबूत करने का संदेश दिया. इस मौके पर वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस 1936 में ही भारत विभाजन मानने को तैयार हो गई थी. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल-असम को पाकिस्तान में जाने से बचाया. राजस्थान बीजेपी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून को इस बार महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया. प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और गोष्ठी आयोजित की गई.

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केंद्रीय मंत्री, प्रदेश नेतृत्व, विधायक और संगठन पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर राष्ट्रवाद और जनसंघ की वैचारिक विरासत पर संवाद किया. जयपुर शहर बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मुखर्जी के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्रवाद की विचारधारा को बीजेपी की राजनीतिक यात्रा का आधार बताया.

विचार गोष्ठी में बोलते हुए सांसद तिवाड़ी ने कहा कि आजादी के पहले 1936 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने भारत का विभाजन का नक्शा बना दिया, जबकि विभाजन 1947 में हुआ था. कांग्रेस 1936 में भारत का विभाजन मानने के लिए तैयार हो गई थी. उस नक्शे में आज का पश्चिम बंगाल और आसाम पाकिस्तान में दिए जा रहे थे और वो नक्शा आज भी उपलब्ध है. महात्मा गांधी ने इस नक्शे का विरोध किया था.

भारत विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और असम को मुस्लिम बहुल मान लिया था. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया. आज पश्चिम बंगाल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है. मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल और आसाम पाकिस्तान में होता है. तिवाड़ी ने कहा कि लोग भूल करते हैं कि पहली सरकार कांग्रेस और नेहरू की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सरकार थी.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री बनें. मुखर्जी ने दो ढाई साल मंत्री रहने के बाद नेहरू से विवाद के कारण इस्तीफा दे दिया था. तिवाड़ी ने कहा कि 1949 नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, उसका बड़ा नुकसान हुआ. मुखर्जी के साथ ही डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी इस्तीफा दिया था, जो इसका प्रमाण है कि दोनों महापुरुष भविष्य दृष्टा थे.

राजनीतिक नजरिए से देखें, तो बीजेपी ऐसे आयोजनों को सिर्फ स्मृति दिवस के रूप में नहीं, बल्कि संगठन को सक्रिय करने के अभियान में बदल रही है. पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है. बीजेपी का मानना है कि चुनाव केवल संगठन नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई भी होते हैं और इसी कारण राष्ट्रवाद को फिर केंद्र में लाया जा रहा है.

घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर कई राजनीतिक आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया. तिवाड़ी ने दावा किया कि मुखर्जी की मृत्यु को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, जबकि उनके अनुसार जम्मू जेल में यह एक षड्यंत्र था और उनकी माता द्वारा न्यायिक जांच की मांग भी अनसुनी कर दी गई.

राजस्थान में भी बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है. एक तरफ संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं. दूसरी तरफ बूथ सशक्तिकरण अभियान और अब वैचारिक कार्यक्रमों की श्रृंखला, यानी भाजपा चुनावी मशीनरी के साथ-साथ अपने कैडर की वैचारिक प्रतिबद्धता को भी लगातार मजबूत करने में जुटी है. ऐसे आयोजनों का सीधा संदेश कार्यकर्ताओं तक जाता है कि पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा को भी लगातार विस्तार देने की कोशिश कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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