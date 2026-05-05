/डोटासरा के आरोप पर बोले राठौड़-केरल में जीते तो भुजाएं फड़का रहे, बंगाल में ठीकरा फोड़े

Rajasthan Politics: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों को लेकर राजस्थान की सियासत में भी वार-पलटवार चल रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वोट चोरी के आरोप लगाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि केरल में कांग्रेस चुनाव जीते तो भुजाएं फड़का रहे हैं, वहीं बंगाल में हमारी जीत पर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का यह दोहरा चरित्र अब नहीं चलने वाला है. राठौड़ ने RGHS को लेकर भी कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है.

Rajasthan Politics: राजस्थान में अब पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए वोट चोरी और संस्थाओं के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला. डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोरदार पलटवार किया.

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कांग्रेस के नेता 'दोहरी नीति' को अपना रहे

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता 'दोहरी नीति' को अपना रहे हैं. बंगाल में हार गए तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं , वहीं केरल में जीत का जश्न मना रहे हैं. बड़े दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल जिसने देश पर बरसों तक शासन किया है, उसके नेता हल्की शब्दावली का उपयोग कर जनादेश का अपमान कर रहे हैं.

राठौड़ ने कहा कि तमिलनाडू में कैसे हो गया, केरल में कैसे हो गया, कांग्रेस जहां जीत रही है, वहां भुजाएं फड़क रही है, हम बंगाल जीत गए तो आरोप लगा रहे हैं, जहां जीते हैं वहां भी सभी वही संस्थाएं काम कर रही है. राजनीति में इस तरह की दोहरी बातें नहीं चलती है. केरल में कांग्रेस ने वामपंथियों को हराया तो बंगाल में शून्य पर आ गए तो आरोप लगाने लगे. ममता का हारना जरूरी था, अत्याचारों की अति हो गई थी, जनता ममता की हार चाहती थी.

डोटासरा को केरल का ध्यान नहीं आया

तमिलनाडू में तो एक नौजवान आया. उसने दो साल पहले ही पार्टी बनाई, वहां हम एक सीट लेकर आए. ऐसे में निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना ठीक नहीं है. आरोप लगाने से पहले डोटासरा को केरल का ध्यान नहीं आया, वो किस मुंह से बात करते हैं, अपने गिरेबां में झांक कर देखें, केरल में भी वोट चोरी करते, ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है. केवल झेंप मिटाने के लिए ऐसे बयान ठीक नहीं है.

राठौड़ ने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व में अपनी पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए जाना जाता है और इस पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास है. देश में चुनाव पूरी तरह व्यवस्थित, निष्पक्ष और संवैधानिक ढांचे के तहत संपन्न होते हैं. भाजपा ने हमेशा सेवा, समर्पण और संघर्ष के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है और हर परिस्थिति में जनादेश का सम्मान किया है. इसके विपरीत, कुछ विपक्षी दल अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय जनादेश पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं. जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के प्रति अनादर को दर्शाता है.

ममता बनर्जी के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आईं

राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लेकर कहा कि हमें बदले की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करनी चाहिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आईं, बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मेदार राष्ट्रनेता के रूप में सभी पक्षों से बदले की भावना से काम नहीं करने की अपील की और प्रदेश की जनता के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। यह एक राष्ट्रनेता,राष्ट्रपुरुष ही कर सकता है.

आरजीएचएस योजना

मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आरजीएचएस योजना को बंद करने के आरोपों पर कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं सरकार की मूल जिम्मेदारी है और इसी क्रम में आरजीएचएस भी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना है.

राठौड़ ने कहा कि कुछ स्थानों पर योजना के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई थीं, विशेषकर आउटडोर सेवाओं के नाम पर अनावश्यक रूप से बड़े-बड़े बिल बनाए जा रहे थे, जो चिंता का विषय है. ऐसे मामलों में जांच के दौरान संबंधित सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया, लेकिन जहां भी गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, वहां सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी .यदि कहीं वास्तविक अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आम जनता की सुविधाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.