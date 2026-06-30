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सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीकर दौरे के दौरान यमुना जल समझौता, बाड़मेर रिफाइनरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विभाग समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 30, 2026, 12:22 PM|Updated: Jun 30, 2026, 12:22 PM
सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे. शहर के रामूकाबास तिराहे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया. इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में डोटासरा और जूली ने हरियाणा-राजस्थान के बीच हुए यमुना जल समझौते, बाड़मेर रिफाइनरी, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और कृषि विभाग सहित कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

यमुना जल राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

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प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यमुना जल शेखावाटी और राजस्थान का अधिकार है, कोई खैरात नहीं... उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार समझौते का झूठा प्रचार कर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद को भागीरथ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 के समझौते के तहत राजस्थान को 581 एमसीएम पानी मिलना तय था, लेकिन वर्तमान एमओए में ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं, जिनसे राजस्थान के हित प्रभावित हुए हैं.

राजस्थान को केवल बारिश के चार महीनों मिलेगा पानी

डोटासरा ने कहा कि हरियाणा पहले अपना हिस्सा लेगा और राजस्थान को केवल बारिश के चार महीनों के दौरान ओवरफ्लो का पानी मिलेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हरियाणा रास्ते में भी पानी उपयोग करेगा, तो राजस्थान के हिस्से में आखिर कितना पानी बचेगा. भाजपा सरकार ने बजट में 33 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा तो की, लेकिन अब तक एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल में यमुना का एक बूंद पानी भी राजस्थान तक पहुंचा दें, तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी और धन्यवाद देगी. लेकिन फिलहाल यह सिर्फ कागजी समझौता है और भाजपा जनता को भ्रमित कर रही है.

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बाड़मेर रिफाइनरी कार्यक्रम में आमसभा नहीं होने को लेकर कहा कि भाजपा को खाली कुर्सियों का डर है, इसलिए आमसभा रद्द की गई. जूली ने दावा किया कि रिफाइनरी परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य कांग्रेस सरकार के समय पूरा हुआ था, जबकि भाजपा सरकार ने इसकी लागत बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला.

जूली ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रसूताओं की मौत, गलत इंजेक्शन, चिकित्सा अव्यवस्था और अस्पतालों की बदहाल स्थिति सरकार की विफलता का प्रमाण है. उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा मंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बिगड़ रही हैं.

कांग्रेस सरकार की शिक्षा योजनाओं को भी भाजपा ठीक से चला पा रही- जूली

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए जूली ने कहा कि प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक पद खाली हैं, विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति, पुस्तकें और साइकिलें नहीं मिल रही हैं. पूरी कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा के साथ खड़ी है और भाजपा कांग्रेस सरकार की शिक्षा योजनाओं को भी ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही.

कृषि विभाग और भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की मांग

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छापों को लेकर भी जूली ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि करोड़ों रुपये बरामद हुए, तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही. उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का आरोप लगाया. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं, इवेंट और प्रचार कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर राहत नहीं मिल रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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