गोविंद सिंह डोटासरा का जिला अध्यक्षों को सख्त संदेश, बोले- सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चलेगा, जनता के बीच उतरें

Rajasthan Politics: गैस की किल्लत को लेकर जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ओर से किए गए प्रदर्शनों से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संतुष्ट नजर नहीं आए.
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Rajasthan Politics: गैस की किल्लत को लेकर जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ओर से किए गए प्रदर्शनों से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संतुष्ट नजर नहीं आए. जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के प्रदर्शन के दौरान डोटासरा ने मंच से ही जिला अध्यक्षों और नेताओं को कड़ी नसीहत दी और संगठन को जमीन पर मजबूत करने के निर्देश दिए.
जिला अध्यक्षों और नेताओं को सख्त संदेश
गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि 500 लोगों से कम का धरना किसी भी हाल में सफल नहीं माना जाएगा. उन्होंने इशारों में हाल ही में जिलों में हुए प्रदर्शनों पर नाराजगी जताई और कहा कि आगे से कोई भी कार्यक्रम किया जाए, तो उसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि केवल 4 लोगों को इकट्ठा कर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालना संगठन के लिए फायदेमंद नहीं है. ऐसे प्रतीकात्मक कार्यक्रमों की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है.
जमीन पर उतरें नेता
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करने वाले नेताओं को भी नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा. नेताओं को जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच काम करना होगा. उन्होंने नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि गनमैन और ड्राइवर के साथ कार्यक्रमों में आने से संगठन मजबूत नहीं होता. इसके लिए समर्पण और मेहनत जरूरी है.
“तन, मन, धन से लगना होगा”
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नेताओं को तन, मन और धन से जुटना होगा. जब तक संगठन में यह भावना नहीं आएगी, तब तक बड़े स्तर पर राजनीतिक सफलता मिलना मुश्किल है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इसी तरह मजबूती से काम किया गया, तो आने वाले समय में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है. “तब जाकर हमारी सरकारें आएंगी” कहते हुए डोटासरा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया. कुल मिलाकर शहीद स्मारक के मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तमाम नेताओं को संगठन के लिए काम करने की नसीहत दी है.
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