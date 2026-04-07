Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिर शुरू होगी सुनवाई, मंत्री तीन दिन सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्या

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ता सुनवाई शुरू करने की बात कही है. डॉ .अग्रवाल ने कहा कि सप्ताह में तीन दिन मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे. वहीं हर दिन प्रदेश पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनेगा.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 07, 2026, 10:06 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 10:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने का का यही है सही समय! जानें आज के रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने का का यही है सही समय! जानें आज के रेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 19 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट
6 Photos
Rajasthan weather update

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 19 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

उदयपुर की ये 4 जगहें हर ट्रैवलर की होती है ड्रीम लिस्ट, नहीं घूमें तो कर देंगे बहुत कुछ मिस
5 Photos
rajasthan place to visit

उदयपुर की ये 4 जगहें हर ट्रैवलर की होती है ड्रीम लिस्ट, नहीं घूमें तो कर देंगे बहुत कुछ मिस

राजस्थान के किसानों को सरकार का तोहफा, इस महीने जारी हो सकती है CM किसान की 6वीं किस्त!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

राजस्थान के किसानों को सरकार का तोहफा, इस महीने जारी हो सकती है CM किसान की 6वीं किस्त!

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिर शुरू होगी सुनवाई, मंत्री तीन दिन सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्या

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक बार फिर कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि सप्ताह में तीन दिन मंत्री कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे, जबकि हर दिन एक पदाधिकारी भी शिकायतों की सुनवाई करेगा.

कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान की निगरानी करेगा. कार्यकर्ता सुनवाई की हर महीने समीक्षा होगी. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दो बार पहले भी कार्यकर्ता सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कुछ ही समय में बंद कर दिया गया था. बीजेपी की भजनलाल सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार 13 जून 2024 को कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की गई. यह जनसुनवाई केवल 4 दिन चलने के बाद बंद हो गई थी. इस आयोजन में मंत्रियों की अनुपस्थिति और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण इसे बंद करना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर मंत्रियों के सुनवाई नहीं करने के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपने लगा. मंत्रियों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने की शिकायतें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंची. इसके बाद मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने संगठनात्मक बैठक के दौरान 1 दिसम्बर 2025 से फिर से कार्यकर्ता सुनवाई के निर्देश दिए. कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अव्यवस्था और भारी भीड़ के कारण बार-बार बंद या स्थगित करनी पड़ी.

इसके बाद बजट सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों की व्यस्तता के कारण 27 जनवरी से सुनवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी 2013 से 2018 के दौरान भी बीजेपी कार्यालय जनसुनवाई हुई थी. तब भी फरियाद मंत्रियों तक पहुंची और उस पर काम भी हुआ. पार्टी स्तर पर मंथन में जनसुनवाई को संगठन को मजबूती देने वाला भी माना गया. यही वजह है कि इस परंपरा को भजनलाल सरकार ने आगे बढ़ाया.

इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ता सुनवाई बंद करने के पीछे मीडिया खबरों को दोष दिया. उन्होंने कहा कि मीडिया ने अच्छी बातें नहीं दिखाई. साथ ही उन्होंने कहा कि अब व्यवस्थित रूप से सुनवाई शुरू की जाएगी. कार्यकर्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए रजिस्टर रखा जाएगा. प्रत्येक महीने में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news