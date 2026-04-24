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विधानसभा में बम की धमकी पर सियासत तेज, गहलोत पर पटेल का पलटवार, बोले-क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दें स्टेटमेंट

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा को शुक्रवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दूसरी बार धमकी मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 24, 2026, 07:48 PM|Updated: Apr 24, 2026, 07:48 PM
विधानसभा में बम की धमकी पर सियासत तेज, गहलोत पर पटेल का पलटवार, बोले-क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दें स्टेटमेंट
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Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है. पटेल ने कहा कि गहलोत गलत आंकड़े नहीं दें, क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही स्टेटमेंट दें.

राजस्थान विधानसभा को शुक्रवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दूसरी बार धमकी मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. दोनों ही दलों के नेता प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया.

अशोक गहलोत ने X पर लिखा कि बार-बार विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया जाना, यह बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और उनके मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है. गहलोत के इस तरह के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तीखा पलटवार किया. पटेल ने कहा कि बार-बार धमकियां मिल रही हैं, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है.

ऐसा बताया जा रहा है कि ये धमकियां विदेश से आ रही हैं. गहलोत के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय अपराधों का ग्राफ गिरा है, लेकिन कांग्रेस के समय ग्राफ ज्यादा बढ़ा हुआ था. जितना अपराधिक काम कांग्रेस के समय हुआ है, जिसमें बजरी माफिया, नकल माफिया भूजल माफिया पेपर माफिया थे. वहीं वर्तमान सरकार में माफिया नहीं है, गहलोत साहब सरकारी आंकड़े देंखें. क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो स्टेटमेंट दें. भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, जो ऐसे कृत्य करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा.

11 दिन पहले भी आई थी धमकी

शहर में 11 दिन पहले भी राजस्थान विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इससे पहले 13 अप्रैल को भी इसी प्रकार ई-मेल पर विधानसभा भवन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी थी. हालांकि सर्च में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा था.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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