/विधानसभा में बम की धमकी पर सियासत तेज, गहलोत पर पटेल का पलटवार, बोले-क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दें स्टेटमेंट

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है. पटेल ने कहा कि गहलोत गलत आंकड़े नहीं दें, क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही स्टेटमेंट दें.



राजस्थान विधानसभा को शुक्रवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दूसरी बार धमकी मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. दोनों ही दलों के नेता प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया.

अशोक गहलोत ने X पर लिखा कि बार-बार विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया जाना, यह बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और उनके मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है. गहलोत के इस तरह के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तीखा पलटवार किया. पटेल ने कहा कि बार-बार धमकियां मिल रही हैं, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है.

ऐसा बताया जा रहा है कि ये धमकियां विदेश से आ रही हैं. गहलोत के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय अपराधों का ग्राफ गिरा है, लेकिन कांग्रेस के समय ग्राफ ज्यादा बढ़ा हुआ था. जितना अपराधिक काम कांग्रेस के समय हुआ है, जिसमें बजरी माफिया, नकल माफिया भूजल माफिया पेपर माफिया थे. वहीं वर्तमान सरकार में माफिया नहीं है, गहलोत साहब सरकारी आंकड़े देंखें. क्राइम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो स्टेटमेंट दें. भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, जो ऐसे कृत्य करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा.

11 दिन पहले भी आई थी धमकी

शहर में 11 दिन पहले भी राजस्थान विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इससे पहले 13 अप्रैल को भी इसी प्रकार ई-मेल पर विधानसभा भवन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी थी. हालांकि सर्च में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा था.

