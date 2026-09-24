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राजस्थान में फिर चर्चा में आई 'लाल डायरी', कांग्रेस नेता डॉ. जितेंद्र सिंह का अफसरों को खुला अल्टीमेटम

Rajasthan Lal Diary: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर 'लाल डायरी' चर्चा में आ गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने खैरथल निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों पर राजनीतिक पक्षपात और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Sep 24, 2026, 09:07 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 09:07 PM IST
राजस्थान में फिर चर्चा में आई 'लाल डायरी', कांग्रेस नेता डॉ. जितेंद्र सिंह का अफसरों को खुला अल्टीमेटम
Image Credit: lal Diary

Rajasthan Lal Diary: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर 'लाल डायरी' चर्चा में है. इस बार लाल डायरी का जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया है. खैरथल में निकाय चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि जिन अधिकारियों ने राजनीतिक पक्षपात किया या नियमों के खिलाफ काम किया, उनके नाम लाल डायरी में दर्ज किए जा रहे हैं.

जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि डेढ़ साल बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और तब ऐसे अधिकारियों का हिसाब होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ट्रांसफर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है लाल डायरी का इतिहास

राजस्थान की राजनीति में 'लाल डायरी' शब्द पहली बार 2023 में बेहद चर्चित हुआ था. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उठाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा था.

अब करीब तीन साल बाद कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह के बयान के बाद 'लाल डायरी' शब्द एक बार फिर राजस्थान की सियासत में लौट आया है. दरअसल, खैरथल नगर परिषद के चुनावी समीकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद चल रहा है.

कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. इसी राजनीतिक विवाद के बीच जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों के नाम दर्ज करने और भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी दी है. अब सवाल यही है कि क्या 'लाल डायरी' राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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