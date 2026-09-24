/राजस्थान में फिर चर्चा में आई 'लाल डायरी', कांग्रेस नेता डॉ. जितेंद्र सिंह का अफसरों को खुला अल्टीमेटम

Rajasthan Lal Diary: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर 'लाल डायरी' चर्चा में है. इस बार लाल डायरी का जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया है. खैरथल में निकाय चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि जिन अधिकारियों ने राजनीतिक पक्षपात किया या नियमों के खिलाफ काम किया, उनके नाम लाल डायरी में दर्ज किए जा रहे हैं.

जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि डेढ़ साल बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और तब ऐसे अधिकारियों का हिसाब होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ट्रांसफर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है लाल डायरी का इतिहास

राजस्थान की राजनीति में 'लाल डायरी' शब्द पहली बार 2023 में बेहद चर्चित हुआ था. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उठाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा था.

अब करीब तीन साल बाद कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह के बयान के बाद 'लाल डायरी' शब्द एक बार फिर राजस्थान की सियासत में लौट आया है. दरअसल, खैरथल नगर परिषद के चुनावी समीकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद चल रहा है.

कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. इसी राजनीतिक विवाद के बीच जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों के नाम दर्ज करने और भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी दी है. अब सवाल यही है कि क्या 'लाल डायरी' राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है.

