SIR पर सियासत तेज: कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली करेगी, बीजेपी बोली- जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2025) को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है. कांग्रेस इसे “वोट चोरी का सुनियोजित अभियान” बता रही है और 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने जा रही है.
Rajasthan News: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2025) को लेकर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है. कांग्रेस इसे “वोट चोरी का अभियान” बता रही है, जबकि बीजेपी इसे पारदर्शी प्रक्रिया करार दे रही है. दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली
कांग्रेस ने SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में विशाल रैली करने का ऐलान किया है. रैली की तैयारी जोरों पर है. शनिवार को PCC मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे.
बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रकोष्ठ और अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है. रैली की रूपरेखा और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी.
“BLO की मौत हो रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही” – टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, “SIR वोट चोरी का अभियान है. राहुल गांधी ने भी इसे जनहित के खिलाफ बताया है. BLO पर इतना दबाव है कि उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही. 14 दिसंबर की दिल्ली रैली में लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे.”
बीजेपी का पलटवार: “जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा” – अविनाश गहलोत
सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा, “कांग्रेस के पास जनहित का एक भी मुद्दा नहीं बचा. वह राजनीतिक मुद्दे को जनहित का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. बिहार में भी यही नाटक किया था, जनता ने नकार दिया. कांग्रेस के समय भी मतदाता सूची शुद्धिकरण होता था, अब SIR से घबरा रही है. यह पारदर्शी प्रक्रिया है, कांग्रेस कभी इसे जनहित का मुद्दा नहीं बना पाएगी.”
SIR को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है. एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे स्वच्छ मतदाता सूची की जरूरत बता रही है. 14 दिसंबर की दिल्ली रैली इस सियासी जंग को और गरमा सकती है.