Rajasthan Politics: कांमां MLA नौक्षम चौधरी के मंत्री पर बयान से बीजेपी में हड़कंप, मांगेगी स्पष्टीकरण

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जब जयपुर-कांमां क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की विधायक नौक्षम चौधरी ने सरकार के एक मंत्री पर तीखा हमला बोला. नौक्षम चौधरी ने मंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा, "आप सरकार में मंत्री हो, कहते हो कि मैं ही सरकार हूं, तो फिर नगर में कांग्रेस का प्रधान क्यों बैठा है?" यह बयान मंत्री के कथित दबंगई और स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप को लेकर दिया गया, जिससे पार्टी के अंदर असहजता पैदा हो गई है.



विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी के आंतरिक कलह का संकेत बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है.बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि नौक्षम चौधरी से इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. राठौड़ ने कहा, "एक्शन का तरीका होता है, सत्य को जांचेंगे." उन्होंने यह भी जोड़ा कि कई बार छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएगी.

राठौड़ का यह बयान पार्टी के भीतर बढ़ते विवादों को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब हाल ही में बीजेपी नेताओं के कई विवादास्पद बयानों ने सुर्खियां बटोरी हैं.नौक्षम चौधरी का यह बयान स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है.

जयपुर-कांमां क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव अभी भी मजबूत है, और विधायक का यह आरोप मंत्री की छवि को धूमिल करने के साथ-साथ पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है. कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की असफलता का प्रमाण बताते हुए कहा कि मंत्रियों के अहंकार से आम जनता परेशान है.

पूर्व में भी नौक्षम चौधरी ने सामाजिक मुद्दों पर मुखरता दिखाई है, जैसे डीग जिले में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने पर इस्तीफे की धमकी. लेकिन इस बार उनका हमला सीधे पार्टी के मंत्री पर होने से मामला और जटिल हो गया है.मदन राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि सभी मुद्दों पर आंतरिक चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

