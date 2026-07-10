/नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई, कांग्रेस की भूमिका और पंचायत राज-निकाय चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष रखा.

अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया पर जोगाराम पटेल का जवाब

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नितिन गडकरी के संसद में दिए गए बयान "आप मांगते-मांगते थक जाएंगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा" पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के सवाल पर पटेल ने कहा- "अगर कोई अच्छी बात है और उसकी कॉपी भी हुई है, तो उसमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा जरूर, लेकिन किया नहीं..."

गडकरी दीर्घकालिक सड़क निर्माण के लिए जाने जाते हैं- जोगाराम पटेल

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश का सड़क नेटवर्क ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है. पहले जहां प्रतिदिन दो से तीन किलोमीटर सड़क बनती थी. वहीं अब 36 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा है. भारतमाला, एक्सप्रेस-वे और सीसी रोड जैसी परियोजनाओं से राजस्थान को सबसे अधिक लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि गडकरी गुणवत्ता और दीर्घकालिक सड़क निर्माण के लिए जाने जाते हैं तथा स्वयं निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं.

जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर तंज

सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई पर जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सर्वोपरि है तथा इस मामले में किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिला.

पटेल ने कहा कि सीमा से लगे प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है और इस विषय पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है. सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.

सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार

पंचायतीराज एवं निकाय चुनाव को लेकर मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है. सरकार अपनी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर चुकी है और आयोग जब भी व्यवस्था मांगेगा, तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा.

