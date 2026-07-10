Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

Rajasthan Politics: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा जरूर, लेकिन किया नहीं…

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 12:59 PM|Updated: Jul 10, 2026, 12:59 PM
नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई, कांग्रेस की भूमिका और पंचायत राज-निकाय चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष रखा.

अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया पर जोगाराम पटेल का जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

नितिन गडकरी के संसद में दिए गए बयान "आप मांगते-मांगते थक जाएंगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा" पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के सवाल पर पटेल ने कहा- "अगर कोई अच्छी बात है और उसकी कॉपी भी हुई है, तो उसमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा जरूर, लेकिन किया नहीं..."

गडकरी दीर्घकालिक सड़क निर्माण के लिए जाने जाते हैं- जोगाराम पटेल

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश का सड़क नेटवर्क ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है. पहले जहां प्रतिदिन दो से तीन किलोमीटर सड़क बनती थी. वहीं अब 36 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा है. भारतमाला, एक्सप्रेस-वे और सीसी रोड जैसी परियोजनाओं से राजस्थान को सबसे अधिक लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि गडकरी गुणवत्ता और दीर्घकालिक सड़क निर्माण के लिए जाने जाते हैं तथा स्वयं निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं.

जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर तंज

सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई पर जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सर्वोपरि है तथा इस मामले में किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिला.

पटेल ने कहा कि सीमा से लगे प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है और इस विषय पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है. सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.

सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार

पंचायतीराज एवं निकाय चुनाव को लेकर मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है. सरकार अपनी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर चुकी है और आयोग जब भी व्यवस्था मांगेगा, तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

पंचायत-नगरपालिका चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, चिरंजीव राव बोले- बूथ स्तर तक मजबूत करें संगठन

जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू

दौसा में राज्यवर्धन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, बोले- भाजपा शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है

ट्रेंडिंग न्यूज़

दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला कार सवार, सेल्समैन को कार के साथ घसीटा

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में तबादलों का काउंटडाउन, आज आधी रात के बाद फिर लग सकती है रोक

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

सलूंबर में खेत में बकरे का शिकार कर बैठे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, देखें वीडियो

पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे

राजस्थान के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र

एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी में डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

जयपुर में टक्कर से टूटा एयर वाल, सड़क पर बन गया फव्वारा

सड़क नहीं, ये तो सीमेंट का 'मेकअप' है! धौलपुर का Viral Video

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

कांग्रेस का 'हाईटेक अवतार' देख BJP में हलचल! राठौड़ बोले- पहले विचारधारा बदलो

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग, नवलगढ़ में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च

राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

खाटूश्यामजी दर्शन का बहाना, बैग में निकली चरस, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

Rajasthan Crime: हाथ-पैर के साथ मुंह बांधा, अलवर में बुजुर्ग का खौफनाक मर्डर

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, करौली में इंटरनेट बंद

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?

TAGS:
Rajasthan Politics
Jodhpur news
jogaram patel
Ashok gehlot

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं
Rajasthan Politics
2
Jodhpur news
3
Rajasthan News
4
Rajasthan crime
5
Alwar News