पेड़ के नीचे सुनवाई से लेकर हाथ पर ऑर्डर लिखने तक… मीणा का यूनिक स्टाइल एक बार फिर वायरल!

Jaipur News: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का एक बार फिर अनूठा अंदाज दिखाई दिया. डॉ. मीणा ने कार्यालय के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई की तथा बाहर लॉन में बैठकर जनता दरबार लगाया. मीणा ने कहा कि भेदभाव नहीं बाहर के लोगों को भी सुनूंगा लेकिन कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता है.

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को हमेशा अपने खास और अलग अंदाज के लिए जाना जाता है. पेड़ के नीचे सुनवाई करना और महिला के हाथ पर ऑर्डर लिख देना या फिर आंदोलनकारियों के साथ धरने पर बैठ जाना. कई बार इसी अलग अंदाज की वजह से विवादों में भी रहे हैं. फिर चाहे अपनी सरकार के खिलाफ युवाओं के मुद्दे को लेकर मुकर होकर बोलने की बात हो या फिर धरने प्रदर्शन की. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी मंगलवार को किरोड़ी लाल मीणा इसी तरह का अनूठा अंदाज दिखा.

कार्यकर्ताओं को अंदर कार्यालय में प्रवेश दिया गया

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई की. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी सुनवाई के लिए पहुंच गए. कार्यकर्ताओं को अंदर कार्यालय में प्रवेश दिया गया, जबकि बाहर लोग नारेबाजी करने लगे. इधर डॉ.. मीणा और देवासी ने पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई की.

कार्यकर्ता सुनवाई ही क्यों जरूरी ? मीणा बोले प्राथमिकता

पार्टी कार्यालय पर सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनवाई को लेकर उठे सवालों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संगठन ने तय किया कि पार्टी कार्यालय पर मंत्री आएं बैठें और सुनवाई करें. आमतौर प्रदेश के दूर से कार्यकर्ता आता है तो मंत्री मिलता नहीं है, तो उसे निराशा होती है. मंत्री पार्टी कार्यालय पर बैठकर समस्या सुनेगा समाधान करेगा. दूर-दराज़ से आने वाले लोगों की सुनवाई पार्टी की प्राथमिकता है.

कार्यकर्ताओं के साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती थी

मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए चूरू में हुए जनआंदोलन का उदारहण देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती थी. भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम हटवाना उनकी कार्यशैली रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं करती. कार्यकर्ता सुनवाई में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा जा रहा है.

महामंत्री से ली अनुमति

पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई के बाद एक सवाल के जवाब में डॉ.. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बाहर बैठी आमजनता दूसरे लोग हैं, आमजन की समस्या को बाहर सुन लेंगे. इसके बाद पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे आमजन को बाहर से कार्यालय में बुलाया. इसके लिए मीणा ने कार्यालय के लॉन में मंत्री दरबार लगाया. मीणा कुर्सी पर बैठ गए जबकि लोग चारों तरफ बैठ गए. मीणा ने कहा कि पार्टी मुख्यालय पर सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है. लेकिन आज बड़ी संख्या में आम जन भी अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचा है. इसलिए मैंने महामंत्री से विशेष अनुमति लेकर आम जानकी सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के मुद्दे और समस्याएं किरोड़ी लाल ने अधिकारियों को फोन कर निपटाने के आदेश दिए. वही बाकी समस्याएं संबंधित विभागों को भेजी जाएगी जिसका फॉलोअप खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पार्टी पदाधिकारी करेंगे. ​

