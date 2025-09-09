Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मेरे पास नहीं है मसाला, मसाला तो इनके पास है- किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan Politics : जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे पास नहीं है मसाला , मसाला तो इनके पास है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 09, 2025, 11:19 AM IST | Updated: Sep 09, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

पिता के अवैध शौक ने छीनी मासूम की जिंदगी, 5 साल के देवांश की गोली लगने से मौत
6 Photos
jaipur news

पिता के अवैध शौक ने छीनी मासूम की जिंदगी, 5 साल के देवांश की गोली लगने से मौत

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा
6 Photos
sawai madhopur news

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
kota news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!

मेरे पास नहीं है मसाला, मसाला तो इनके पास है- किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan Politics : जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए मसाला कॉन्क्लेव के दौरान जब कृषि एंव उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा मंच पर आये तो बोले की मेरे पास मसाला नहीं है, मसाला तो इनके पास है. मीणा ने कहा कि मेरे पास 80 प्रतिशत कागज कृषि विपणन बोर्ड के आते हैं.

मीणा ने कहा कि अब मैं इन कागजों को मुख्यमंत्री जी को भेज देता हूं. आप लोग मुझे भेजते हैं तो आप ये तो ध्यान रखों कि कृषि विपणन उनके पास है. मतलब उनके पास मसाला ही मसाला है, मेरे पास नहीं है मसाला . इसके बाद किरोड़ी के इस मजाकिया लहजे पर सीएम भजनलाल भी मुस्कुरा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किरोड़ी ने मंच से कहा कि कृषि विपणन से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए कृत संकल्पित हैं, कृषि विपणन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी और हमारे सीएम साहब हम सब कृत संकल्पित हैं. हालांकि आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले अपने आफत वाले बयान को लेकर भी चर्चा में रहें.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि जहां आफत पड़े वहां मुझे जाना पड़ता है, बाढ़ का मंत्री हूं जिम्मेदारी मेरी है, जहां बाढ़ पड़े तू भाग, मकान गिरे तो तू जा. बिजली गिरे तो तू जा, जहां आफत पड़े वहां पर मेरे को जाना पड़ता है. मीणा ने ये भी कहा था कि ये मेरा संयोग है कि वसुंधरा राजे के काल में मैं आपदा मंत्री था अब 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का तो भजनलाल जी ने आपदा मंत्री बना दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news