मेरे पास नहीं है मसाला, मसाला तो इनके पास है- किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan Politics : जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए मसाला कॉन्क्लेव के दौरान जब कृषि एंव उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा मंच पर आये तो बोले की मेरे पास मसाला नहीं है, मसाला तो इनके पास है. मीणा ने कहा कि मेरे पास 80 प्रतिशत कागज कृषि विपणन बोर्ड के आते हैं.

मीणा ने कहा कि अब मैं इन कागजों को मुख्यमंत्री जी को भेज देता हूं. आप लोग मुझे भेजते हैं तो आप ये तो ध्यान रखों कि कृषि विपणन उनके पास है. मतलब उनके पास मसाला ही मसाला है, मेरे पास नहीं है मसाला . इसके बाद किरोड़ी के इस मजाकिया लहजे पर सीएम भजनलाल भी मुस्कुरा दिए.

किरोड़ी ने मंच से कहा कि कृषि विपणन से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए कृत संकल्पित हैं, कृषि विपणन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी और हमारे सीएम साहब हम सब कृत संकल्पित हैं. हालांकि आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले अपने आफत वाले बयान को लेकर भी चर्चा में रहें.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि जहां आफत पड़े वहां मुझे जाना पड़ता है, बाढ़ का मंत्री हूं जिम्मेदारी मेरी है, जहां बाढ़ पड़े तू भाग, मकान गिरे तो तू जा. बिजली गिरे तो तू जा, जहां आफत पड़े वहां पर मेरे को जाना पड़ता है. मीणा ने ये भी कहा था कि ये मेरा संयोग है कि वसुंधरा राजे के काल में मैं आपदा मंत्री था अब 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का तो भजनलाल जी ने आपदा मंत्री बना दिया.