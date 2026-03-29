मदन राठौड़ का अशोक गहलोत पर तीखा वार, बोले- मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें

Rajasthan Political Controversy: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला. मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत उतावले लग रहे हैं.
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Rajasthan Political Controversy: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला. मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत उतावले लग रहे हैं. वो मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद करें. पंचायत चुनाव को लेकर राठौड़ ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं. घोषणा के साथ ही मैदान में उतर जाएंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के पूरा नहीं होने पर इंतजार शास्त्र चैप्टर के रूप हर रोज बयान जारी कर रहे हैं. अशोक गहलोत के इस इंतजार शास्त्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत क्या इंतजार करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हो रहे हैं.
अशोक गहलोत मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समाज को सहयोग करो, सेवा करो, सही तरीके से राजनीति करो. गलत अफवाहें फैलाने का आपको पता चल जाएगा. पंचायत-निकाय चुनाव में देरी के विपक्ष के आरोपों पर मदन राठौड़ ने कहा कि ओबीसी आयोग को दबाया नहीं जा रहा है. आयोग बन गया है तो वह अपना काम कर रहा है. चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है.
गलत बातें कहने के बजाय कांग्रेस नेता राजनीति करें. हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी आयोग पर कोई दबाव नहीं है और चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू करेगा, भाजपा विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेगी. चुनाव टालने की कोई गुंजाइश नहीं है. पंचायत और निकाय चुनाव होंगे निश्चित रूप से होंगे. भाजपा पूरी तरह तैयार है. बस चुनाव आयोग को निर्णय करना है.
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बीजेपी चुनाव में विकास के साथ ही युवा कल्याण के साथ ही जन सेवा, विपरीत परिस्थिति में हम व्यवस्थाएं करते हैं. इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे. राठौड़ ने असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि जो भी जनसेवक आगे आएगा, भाजपा उसका समर्थन करेगी और पार्टी के नेता लगातार इन राज्यों में जा रहे हैं.
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