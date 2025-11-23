कांग्रेस की 45 जिला अध्यक्षों की लिस्ट में डोटासरा को सबसे ज्यादा तवज्जो, क्या रहेगा बाकी 5 जिलों का हाल?

Rajasthan Politics: लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्ष बना दिए है. कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के हिसाब से 12 MLA और 5 पूर्व MLA को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है. राजस्थान में कांग्रेस के संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं, जिन में से 45 जिलों में जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं. 5 जिले अभी बाकी हैं, जिनको लेकर भी कांग्रेस आलाकमान जल्द फैसला करेगा.

जयपुर शहर में खींच तान 5 जिलों में भी जल्द बनेंगे जिला अध्यक्ष

जयपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में खींच तान चल रही है. कांग्रेस आलाकमान सुनील शर्मा और पुष्पेन्द्र भारद्वाज में से एक नाम पर अभी फैसला नहीं ले पाया है इसलिए जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष के नाम को होल्ड किया गया है तो वहीं प्रतापगढ़, राजसमंद में भी जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई और झालावाड़-बारां में उपचुनाव के चलते वहां पर अब रायशुमारी का दौर चल रहा है.

गहलोत और पायलट के समर्थकों को भी मिली जगह

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट को भी तवज्जो दी गई है. अशोक गहलोत के करीबियों की बात की जाए तो कांग्रेस की लिस्ट में कुछ नामों को गहलोत से जोड़ कर देखा जा रहा है. जयपुर ग्रामीण पूर्व से गोपाल मीणा , अशोक गहलोत के गृह जिले में गहलोत की पसंद को तवज्जो दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जोधपुर शहर ओंकार वर्मा और जोधपुर ग्रामीण में गीता बरवड़ ने कल जोधपुर सर्किट हाउस में अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी. राजकुमार जयपाल, रमिला मेघवाल, मोहम्मद सलीम नागौरी, अमरदीन फकीर, रूपिंदर सिंह कुन्नर , शिशुपाल सिंह को अशोक गहलोत के करीबियों में माना जाता है.

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की पसंद का भी कांग्रेस आलाकमान के ध्यान रखा है. टोंक में सैयद सऊद सईदी पायलट के करीबी माने जाते हैं. दौसा जिले में रामजीलाल ओड को फिर जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर DC बैरवा विरोध भी कर रहे हैं. मदन गोपाल मेघवाल, संजय कुमार जाटव, घनश्याम मेहर , इंद्राज गुर्जर, इंदिरा मीणा, शिवराम खटीक को भी सचिन पायलट के करीबी माना जाता है.

डोटासरा पर आलाकमान का भरोसा

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट में करीब डेढ़ दर्जर से अधिक लोगों को डोटासरा की पसंद माने जा रहे हैं. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तवज्जोह दी गई है. विकास चौधरी, किशोर चौधरी, विद्याधर चौधरी, सीकर से सुनीता गठाला सहित कई नाम डोटासरा की पसंद के हैं.

जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास

जिलाध्यक्षों में सामान्य वर्ग से 8, एससी से 9, एसटी से 8 ओबीसी से 16 और 4 अल्पसंख्यक वर्ग से बनाए गए हैं. सात महिलाएं बनी जिला अध्यक्ष.

दौसा में विवाद पर बोले-घनश्याम मेहर

दौसा में कांग्रेस ने रामजीलाल ओड फिर से जिला अध्यक्ष बनाया है, जिस को लेकर दौरा में DC बैरवा विरोध कर रहे हैं. घनश्याम मेहर ने कहा कि थोड़ी बहुत विरोध की बातें चलती हैं, वो समाप्त हो जाएंगे.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने पहुंचे जिला अध्यक्ष,जिला अध्यक्षों को डोटासरा नसीहत दी. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से आज PCC वॉर रूम में लक्ष्मण गोदारा , जयपुर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विद्याधर चौधरी, नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, करौली जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष घनश्याम महर, अजमेर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास चौधरी , सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित कई जिला अध्यक्षों से मुलाकात की.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों को नसीहत दी है. 6 महीने में जिला अध्यक्षों को काम कर के दिखाना होगा, काम नहीं किया तो जिला अध्यक्षों को बदल दिया जाएगा. साथ ही जिला अध्यक्षों को दिल्ली और जयपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा.