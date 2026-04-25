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Rajasthan Politics: मंत्री मदन दिलावर भड़के, हनुमान बेनीवाल की दी बुरी हार की गारंटी

Rajasthan Politics: मंत्री मदन दिलावर ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि बेनीवाल अब कभी भी नागौर से  चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे.

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 25, 2026, 07:59 PM|Updated: Apr 25, 2026, 07:59 PM
Rajasthan Politics: मंत्री मदन दिलावर भड़के, हनुमान बेनीवाल की दी बुरी हार की गारंटी
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Rajasthan Politics: मंत्री मदन दिलावर ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. शिक्षा मंत्री ने नागौर सांसद के खिलाफ आरोपों की बौछार करते हुए यहां तक कह दिया कि बेनीवाल अब कभी भी नागौर से चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे. मदन दिलावर ने तो ये गारंटी तक दे दी कि बेनीवाल को अब नागौर की जनता कभी चुनाव नहीं जिताएगी.

आखिर क्यों गुस्साए दिलावर?
मंत्री मदन दिलावर ने बेनीवाल पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि कभी-कभी ऐसा लगता है जिनको सहारा दो, वो सहारा पाने वाला अपने-आप को ताकतवर समझ बैठता है लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने लगा फिर कांग्रेस को आंखें दिखाने लग गया. दिलावर बोले कि इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है. इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है.

गजेंद्र सिंह खींवसर बोले थे, भाजपा हारी तो मूंडवा लेंगे सिर और मूंछ भाजपा ने बेनीवाल की पत्नी को चुनाव हराया था. हनुमान बेनीवाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद खींवसर सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. जब उप चुनाव हुआ तो भाजपा उम्मीदवार रेवंत राम डांगा ने कनिका बेनीवाल को चुनाव हरा दिया था. उस दौरान भाजपा और बेनीवाल के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण बन गए थे. डांगा के चुनाव जीतने के बाद मूंछों पर ताव देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के फोटो खूब वायरल हुए थे. हनुमान बेनीवाल ने भी भाजपा के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी.

भाजपा क्यों है बेनीवाल पर हमलावर?
हनुमान बेनीवाल की जाट नेता के तौर पर पहचान है. जाट परंपरागत रूप से कांग्रेस के मतदाता माने जाते हैं. बेनीवाल और भाजपा के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण होते हैं तो जाटों का झुकाव बेनीवाल की ओर होगा. इससे बेनीवाल तो मजबूत होंगे पर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी इसलिए बदली हुई परिस्थियां में भाजपा बेनीवाल पर अक्सर हमलावर रहती है तो हनुमान बेनीवाल न कांग्रेस को बख्शते हैं ना ही भाजपा को. अगले चुनाव में वो किंगमेकर बनना चाहते हैं इसलिए उनके लिए कांग्रेस नंबर एक तो भाजपा नंबर दो दुश्मन है.

सीएम पर अक्सर हमलावर रहते हैं बेनीवाल
मामला चाहे किसी भर्ती परीक्षा का हो या फिर बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने के लिए बेदखली के नोटिस जारी करने का. हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को जमकर निशाने पर लिया है, कई आंदोलन किए हैं. युवाओं के बीच हनुमान की लोकप्रियता कांग्रेस भाजपा दोनों को ही परेशान करती रही है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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