राजस्थान में गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था- मदन दिलावर

Jaipur News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. भ्रष्टाचारी अकेले नहीं खाते थे, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की उसमें मिलीभगत थी.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 28, 2025, 03:59 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 03:59 PM IST

राजस्थान में गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था- मदन दिलावर

Jaipur News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. दिलावर ने कहा कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. भ्रष्टाचारी अकेले नहीं खाते थे, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की उसमें मिलीभगत थी. भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है, अब एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे. दिलावर ने कहा कि अभी बहुत से लोग जेल जाएंगे.

प्रदेश में एक के बाद एक कांग्रेस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. दिलावर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. बारां जिले में अंता सीट पर उप चुनाव में भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं. बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को कड़ी सजा देगी.

दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार को सिरोही जिले में वर्ष 2019 से जनवरी 2024 के बीच दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने में भारी अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिस पर राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की. कमेटी की जांच में उस अवधि के दौरान जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यकाल में 7 हजार से अधिक दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए गए. इनमें से 5 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए.

इतने फर्जी थे कि लोगों का पता नहीं. एसओजी को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है और इसमें लिप्त दोषियों को सजा दी जाएगी. फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इन लोगों ने आवेदन कर दिए. मामले की सुगबुगाहट हुई तो जांच प्रारंभ हुई थी तो फर्जी प्रमाण पत्र वालों के तोते उड़ गए, इनमें कई तो पेपर देने नहीं आए.

भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार कतई पसंद नहीं करती है. दिलावर ने कहा कि इसी प्रकार भ्रष्टाचार का एक दूसरा मामला सरकार की नाक के नीचे जयपुर में सामने आया. राजकॉम्प के तत्कालीन उपनिदेशक ने निजी कंपनी के माध्यम से अपनी पत्नी को राजकॉम्प में फर्जी नियुक्ति दिलाकर सालों तक लाखों रुपये वेतन के रूप में उठाए. वर्ष 2019 से शुरू हुआ यह सिलसिला सालों तक चलता रहा. अब एसीबी में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी दोषी कार्मिक को नहीं बख्शेगी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को लूटने वाले एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा.

भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं. कांग्रेस के लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. अंता चुनाव में कुछ भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. भ्रष्टचारियों की खैर नहीं होगी.

