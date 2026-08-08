/“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

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Rajasthan Politics: राजस्थान में एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हो चुकी है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा के जहाजपुर में आयोजित चारागाह दर्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलावर ने हाड़ौती की कहावत ‘नकटे-बूंचे सबसे ऊंचे’ का इस्तेमाल करते हुए डोटासरा पर कटाक्ष किया.
‘चिंता मत करो, समय आपका भी आएगा’- मदन दिलावर
मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि “चिंता मत करो, समय आपका भी आएगा.” उन्होंने अपने संबोधन में पेपर लीक मामले को लेकर भी पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए. मदन दिलावर ने दावा किया कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने करोड़ों रुपये में पेपर बेचने का काम किया और इससे 27 लाख युवाओं का भविष्य खराब हुआ. ये आरोप मदन दिलावर ने जहाजपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान लगाए.
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महेश जोशी का जिक्र कर साधा निशाना
अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता महेश जोशी का भी जिक्र किया. दिलावर ने डोटासरा को निशाना बनाते हुए कहा कि जेल में महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है. मंत्री दिलावर के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पेपर लीक और कथित अनियमितताओं का मुद्दा चर्चा में आ गया है.
जहाजपुर में कार्यक्रम के दौरान दिया बयान
मदन दिलावर भीलवाड़ा के जहाजपुर में चारागाह दर्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा पर राजनीतिक कटाक्ष किए और पेपर लीक को लेकर आरोप लगाए.
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