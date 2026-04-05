मदन राठौड़ का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस हमेशा से देश विरोधी रही है, ममता सुर्खियों में रहने के लिए देती हैं बयान

Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष को एक साथ कई मुद्दों पर घेरा है. चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान हो या फिर कांग्रेस पर फिल्म विरोध और नोट छापने को लेकर गंभीर आरोप. राठौड़ ने कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया. वहीं राठौड़ ने दावा किया कि बीजेपी हर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

राजस्थान की सियासत में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चल रही चुनावी हलचल के बीच बीजेपी ने अपने तेवर और भी तेज कर दिए है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दावा है कि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड़ में है और केंद्र नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश भाजपा की पूरी टीम चुनाव के लिए तैयार है, हमें केंद्र नेतृत्व का पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है.

इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र सरकार की योजनाओं पर दिए गए बयान पर भी राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अक्सर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कश्मीर फाइल्स, धुरंधर जैसी फिल्मों के विरोध के मुद्दे पर राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसी कंपनियों को ठेके दिए गए, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए नोट छापती थीं. कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े के जरिए मशीनें लाई गई और उनका दुरुपयोग कर नकली नोट छापे गए. उन्होंने कहा कि जब फिल्मों के जरिए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो कांग्रेस उनका विरोध करती है. यही कारण है कि आज वो सीमित राज्यों में रह गई है.

प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी के लिए आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा चुनाव कार्यक्रम तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है. इसमें राज्य सरकार और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है. राठौड़ ने कहा कि चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है.

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीजेपी में उनके शामिल होने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया. मदन राठौड़ ने कहा कि दल-बदल कानून के तहत ऐसा संभव नहीं है. किसी दल से राज्यसभा सांसद है, वो दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकते. दल बदल करने के वाले नेता या तो खुद इस्तीफा दें या पार्टी कार्रवाई कर उनका निष्कासन कर दें तो वो पार्टी में शामिल हो सकता है और उनकी पार्टी की स्थिति सबके सामने है.

कुल मिलाकर मदन राठौड़ के बयान से साफ है कि बीजेपी चुनावी मोड़ में पूरी तरह एक्टिव है और विपक्ष पर हमले तेज कर दिए गए हैं. अब देखना होगा कि इन आरोपों और पलटवारों का सियासी असर क्या पड़ता है?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-