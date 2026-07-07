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UCC को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बोले-मुस्लिम पर्सन लॉ या हिंदू लॉ हटेगा, यह सबकी राय के आधार पर होगा

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी का प्रारूप जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया जा रहा है और हिंदू लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े फैसले भी व्यापक राय के बाद ही होंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 07, 2026, 07:53 PM|Updated: Jul 07, 2026, 07:53 PM
UCC को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बोले-मुस्लिम पर्सन लॉ या हिंदू लॉ हटेगा, यह सबकी राय के आधार पर होगा
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने UCC को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि मुस्लिम पर्सन लॉ या हिंदू लॉ हटेगा, यह सबकी राय के आधार पर होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सुझाव लेने पर आपत्ति क्यों है, इसमें कमी-बेसी रहती तो विधानसभा में आएं. राठौड़ ने मंत्रियों को हटाए जाने पर कहा कि डोटासरा अपना घर संभालें, पड़ोस में तांकाझांकी क्यों कर रहे हैं ?

UCC पर सियासी बयानबाजी जारी
प्रदेश में UCC कानून को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है. कांग्रेस नेता यूसीसी पर लिए जाने सुझावों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो बीजेपी नेता इसे जन साधारण के सुझाव पर तैयार करने की बात कह रहे हैं. विपक्ष के नए यूसीसी में मुस्लिम पर्सनलॉ को हटाने और लिव इन रिलेशन लागू करने के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि विपक्ष का काम नुक्ताचीन करना है.

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हर मामले में छिद्रान्वेषण करना है. नया कानून सबके सुझाव लेकर यथा संभव संतुष्ट करके तैयार किया जा रह है, जिन राज्यों में यह कानून लागू है, वहां से मॉडल प्रारूप लिया जा रहा है. अब राजस्थान में परिस्थिति के अनुसार इसमें क्या सुधार करके लागू किया जा सकता है. इसको लेकर सुझाव ले रहे हैं, इसमें कांग्रेस नेताओं को आपत्ति क्यों है? यदि यूसीसी कानून में कोई कमी बेसी है तो विधानसभा में आएं.

कांग्रेस के पास विरोध का कोई विषय नहीं
मदन राठौड़ ने कहा कि अभी केवल जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं, हिंदू लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो रहेंगे या नहीं वो सबकी राय के आधार पर तय होगा. हम नहीं करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू कोड बिल या फिर सरिया कानून रखना है, उसके लिए सुझाव आमंत्रित है. सभी से सुझाव के आधार पर समन्वय करके यूसीसी लागू करेंगे. कांग्रेस के पास विरोध का कोई विषय नहीं है तो यही विषय लेकर आ गए.

राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर अनर्गल मुद्दे रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग क्यों व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करने लग जाते हैं. ऐसे विषय उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है. डोटासरा ऐसे शब्द बोल देते हैं, जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है. वो गडकरीजी का नाम बिगाड़कर बोलते हैं. उनके पास विषय नहीं है और न ही कमियां गिना पा रहे हैं, बस नाम बिगाड़कर बोलना है. उनमें समझ नहीं है, समझ होती तो सही विषय रखते. आज तक कांग्रेस ने पानी बिजली उद्योग नौकरी का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, मामला रखा भी तो पेपर लीक का. कांग्रेस के राज में 17-18 बार पेपर लीक हुआ. यह उन्होंने नहीं देखा, केवल अनर्गल आरोप लगाने हैं.

डोटासरा पूछ रहे हैं मंत्रियों को क्यो बुलाया ?
मंत्रियों के दिल्ली बुलाने को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा भविष्यवेत्ता हैं या अंतरमन की जानकारी रखने वाले है, जो पूछ रहे हैं मंत्रियों को क्यो बुलाया ? उन्हें अपना परिवार संभालना चाहिए. कहां है सचिन पायलट और कहां बाकी सब लोग. डोटासरा अपना घर संभाले तो ठीक है. पड़ोस में तांक झांक करना अच्छी बात नहीं है। यह आदत अच्छी नहीं है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ को हटाने पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सवाल उठाते हु कहा कि कई केंद्रिय मंत्रियों को हटाने की आवश्यकता है. इस पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने क्या किया पता नहीं है. यह भी चर्चा का विषय है क्या, कई लोग हटाते हैं कई प्रतिभासाली लोगों को लेते हैं. इस विषय पर उन्हें चिंता नहीं करनी, हमें करनी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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