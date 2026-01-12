Zee Rajasthan
महेंद्र जीत मालवीय की वापसी को लेकर BJP अध्यक्ष राठौड़ ने कही ये बड़ी बात, बोले-छोटी-मोटी बात है, हम समझ लेंगे

Rajasthan Politics: नेता महेंद्र जीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं उनके निरंतर संपर्क में हूं.

Published: Jan 12, 2026, 05:11 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 05:11 PM IST

महेंद्र जीत मालवीय की वापसी को लेकर BJP अध्यक्ष राठौड़ ने कही ये बड़ी बात, बोले-छोटी-मोटी बात है, हम समझ लेंगे

Rajasthan Politics: वागड़ के नेता महेंद्र जीत मालवीय ने भले ही कांग्रेस में वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बीजेपी संगठन के गले यह बात नहीं उतर पा रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं उनके निरंतर संपर्क में हूं. वैसे कोई छोटी-मोटी बात है तो हम समझ और सलट लेंगे.

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत मालवीय का 23 महीने में ही मोहभंग हो गया. उन्होंने कल कांग्रेस नेताओं से मिलकर कांग्रेस वापसी की घोषणा कर दी. इधर महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस वापसी की घोषणा बीजेपी के गले नहीं उतर रही है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मालवीय की कांग्रेस में वापसी को लेकर सवाल किया तो राठौड़ ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. इस बात की मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैंने भी केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है. इस पर हम हमारी आपस में चर्चा हुई, ऐसी कोई बात नहीं है.

मालवीय की बीजेपी में दम घुटने की बात पर राठौड़ से सवाल किया तो उन्होंने पलट कर उल्टा सवाल दाग दिया कि उन्होंने यह आपसे कहा है क्या, मीडिया कर्मियों ने कहा कि हां बयान दिया है. इस पर राठौड़ ने दोहराया कि न तो हमसे कहा, मैं नियमित रूप से संपर्क में हूं, मेरी बातचीत भी हुई है. बातचीत भी होती रहती है. ऐसी कोई जब हमारी आपस में चर्चा हुई है तो नहीं है.

यूं कोई वैसे छोटी मोटी बात होती रहती है आपस में परिवार कुटुम्ब प्रबोधन हमारा है, हम समझ लेंगे सलट लेंगे. मालवीय हमारे परिवार में है इसमें क्या बात है. इसके बाद कोई जवाब दिए बिना मदन राठौड़ उठकर चले गए.

राठौड़ के इस बयान से यह सवाल उठ रहा है कि महेंद्रजीत मालवीय ने बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया है. साथ ही यह भी सवाल है कि बीजेपी अब डेमेज कंट्रोल के प्रयास में लग गई है और मालवीय को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. खैर जो भी हो मालवीय का बीजेपी से मोहभंग होना कई सवाल खड़े कर रहा है.
