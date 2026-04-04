मदन राठौड़ बोले- राहुल गांधी में देशभक्ति का अभाव, शशि थरूर और आनंद शर्मा में राष्ट्रभक्त

Rajasthan Politics: इजरायल-ईरान युद्ध के हालातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में देशभक्ति का अभाव है.
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Jaipur News: मध्यपूर्व में युद्ध के हालातों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयान बाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभाव अभाव की बात बोल कर समाज में भगदड़ का माहौल पैदा करना चाहते हैं.
जबकि उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी है, जिनमें राष्ट्रभक्ति है, वो इन हालातों में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कार्य की तारीफ कर रहे हैं और समाज में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा विपक्ष में भी राष्ट्रीय चरित्र के लोग है. वह यह समझते हैं कि जो हमारे पास में सामग्री है, व्यवस्था है उसको सही ढंग से वितरण कर रहे है. देश का नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है लेकिन राहुल में अभी थोड़ी कमी है.
राहुल गांधी हमेशा अभाव पैदा करना चाहते हैं. अभाव अभाव अभाव बोलोगे तो समाज के अंदर नागरिकों के मन में संशय का भाव बनता है, जिसके पास तीन सिलेंडर पड़े है. एक और लाकर रख लेगा, उसे लगता है बाद में मिलेगा या नहीं . राहुल गांधी ऐसी सोच पैदा करना चाहते है. राहुल गांधी समाज में भ्रम फैला कर भगदड़ पैदा करना चाहते हैं ताकि देश में अव्यवस्था फैले, जो कि ठीक बात नहीं है. राजनीति से उठ कर राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए.
राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति नहीं है लेकिन विपक्ष में आनंद शर्मा , शशि थरूर जैसे नेता भी है, जो कहते हैं कि देश का नेतृत्व सही दिशा में चल रहा है. देश में पर्याप्त भंडार है. पर्याप्त व्यवस्था है. देश शांति और सही तरीके से चला रहा है. इस संकट के समय योगदान देना चाहिए. सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो.
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