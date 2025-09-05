Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मदन राठौड़ ने डोटासरा को लेकर कही बड़ी बात, बोले- एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बिगड़ा हुआ व्यक्ति बताया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Sep 05, 2025, 08:51 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 08:51 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की ये कचौड़ी आपने चखी क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
7 Photos
Pyaz kachori

राजस्थान की ये कचौड़ी आपने चखी क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी

मदन राठौड़ ने डोटासरा को लेकर कही बड़ी बात, बोले- एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बिगड़ा हुआ व्यक्ति बताया है. डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर मदन राठौड़ ने कहा कि एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया.

उन्होंने कहा कि डोटासरा इस तरह आत्मघाती कदम उठा रहे हैं. विधानसभा में चल रहे हंगामे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बयान दिया.

इधर डोटासरा के इस बयान पर भले ही कांग्रेस नेताओं में अलग-अलग बयान हो लेकिन बीजेपी ने डोटासरा पर तंज कसना शुरू कर दिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया. अध्यक्ष डोटासरा अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इनदिनों बिगड़ गए है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में कई आत्मघाती कदम उठाएं हैं. जहां तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात तो, अभी तो उनकी पार्टी में ही विरोधाभाष है. ये पार्टी तो बिखरने वाली है.

राठौड़ ने कहा कि मेने डोटासरा के साथ विधानसभा में रहा हूं और हम यह मानते थे कि एक उभरता हुआ एक नेता है, जो ठीक तरह से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है. लेकिन विपक्ष में वह भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं. उनमें इतनी गिरावट आ गई. शब्द चैन भी बहुत हल्के शब्द प्रयोग करने लग गए और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए.

यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है. उसके बाद सदन में जाना नहीं. फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना. ये सब ठीक बात नहीं है. इतना ही नहीं डोटासरा तो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों को सार्वजिन तौर पर खारिज कर रहे हैं. राजेंद्र पारीक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और अच्छे व्यक्ति हैं.

संसदीय परम्पराओं को समझने वाले हैं. उनको लेकर जिस तरह से सार्वजिक तौर पर डोटासरा ने कहा वो ठीक नहीं. पारीक को सार्वजिन तौर पर प्रताड़ित करना ये कहां तक ठीक है. ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए. सार्वजनिक तौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. पार्टी फॉर्म पर बात होनी चाहिए.

राठौड़ ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नाकारा निक्कमा कहा, अब वो चाह कर भी एक मंच पर मन से नहीं आ सकते. वैसे ही पारीक के लिए डोटासरा ने जो कहा उसके बाद वो भी मन से आपस में मिल नहीं पाएंगे. ये पार्टी तो बिखरने वाली है.

मदन राठौड़ ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर भी आपत्ति जताई. राठौड़ ने कहा कि राजनीति में अब लोगों की शब्दावली बहुत बिगड़ गई है.

बंगाल की विधानसभा में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो शब्दावली काम में लिए देश के प्रधानमंत्री के नाम से, वोट चोर मोदी, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया. यह बहुत गलत बात है. इसकी निंदा की जानी चाहिए. राजनीति में इतनी गिरावट आने नहीं देना चाहिए और जो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कृति करता है, उसको कभी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए.

राठौड़ ने कहा कि विरोध का अपना एक तरीका भी होता है यह सब मान्य है. लेकिन शब्दों का उपयोग यह एक समृद्ध तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहिए. विरोध करें, शिक्षक विरोध भी करें, समुचित तरीके से करें, शब्द चयन आदर्श होना चाहिए. जीएसटी को लेकर राठौड़ ने कहा कि सभी वर्गों को लाभ मिलेगा. महंगाई दर घटेगी. दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वहीं भारत में महंगाई घट रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news