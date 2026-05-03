/चुनाव नतीजों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा, बंगाल-असम दोनों जगह बनेंगी BJP सरकार

Rajasthan News: देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आएंगे. इनमें पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर सबकी नजर है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव तय है. बंगाल और असम दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनेगी.

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर देशभर की निगाहें हैं. एक्जिट पोल के बाद लोगों में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बंगाल में पीएम मोदी का जादू चलेगा या फिर दीदी की सत्ता बरकरार रहेगी. नतीजों से पहले राजनीतिक दलों के नेता अपना-अपना दावा कर रहे हैं.

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव तय है. पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के शासनकाल से परेशान हो चुकी है इसलिए भाजपा वहां पर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है.

ममता बनर्जी और गौरव गोगोई के एग्जिट पोल को भ्रामक बताते के सवाल पर भी राठौड़ ने कटाक्ष किया. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एग्जिट पोल क्या नतीजा बता रहे हैं, यह तो कल पता चल जाएगा लेकिन बंगाल और असम दोनों जगह ही भाजपा की सरकार बनना तय है.

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के केंद्रीय बलों के जरिए टीएमसी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को डराने की कोशिश के आरोपों पर भी राठौड़ ने पलटवार किया. वहीं, ममता बनर्जी के EVM को लेकर सवाल खड़े करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्थानीय सरकार का दबाव हमेशा चुनाव करने वाली एजेंसी कर्मचारी पर रहता है.

ममता बनर्जी जबरन गई और फाइलें लेकर आ गई. फिर भी चुनाव आयोग ने फिर भी सफल चुनाव कराए. ममता को जब लगा कि उनकी सत्ता जा रही है, तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं. कभी ED के ऑफिस चली जाती हैं, तो कभी EVM को लेकर बातें करती हैं. ममता बनर्जी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करती है.

राठौड़ ने असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दोबारा सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि असम में तो सबने हाथ खड़े कर दिए हैं. सबने मान लिया हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है. कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, विपक्ष ने मान लिया है कि कसम में बीजेपी की चुनाव जीत रही है. राठौड़ ने दावा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में वह पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं. तमिलनाडु वे स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं. केरल में भी उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है.