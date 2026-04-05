Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

मदन राठौड़ का विपक्ष पर पलटवार, बोले- राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति का अभाव

Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मध्यपूर्व में युद्ध के हालातों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 05, 2026, 08:02 AM IST | Updated:Apr 05, 2026, 08:02 AM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

मदन राठौड़ का विपक्ष पर पलटवार, बोले- राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति का अभाव

Rajasthan Politics: मध्यपूर्व में युद्ध के हालातों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभाव-अभाव की बात बोलकर समाज में भगदड़ का माहौल पैदा करना चाहते हैं.

जबकि उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति है, वो इन हालातों में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कार्य की तारीफ कर रहे हैं और समाज में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष में भी राष्ट्रीय चरित्र के लोग हैं. वह यह समझते हैं कि जो हमारे पास में सामग्री है, व्यवस्था है उसको सही ढंग से वितरण कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

देश का नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी में अभी थोड़ी कमी है. राहुल गांधी हमेशा अभाव पैदा करना चाहते हैं. अभाव-अभाव-अभाव बोलोगे तो समाज के अंदर नागरिकों के मन में संशय का भाव बनता है. जिसके पास तीन सिलेंडर पड़े हैं एक और लाकर रख लेगा, उसे लगता है बाद में मिलेगा या नहीं... राहुल गांधी ऐसी सोच पैदा करना चाहते हैं. राहुल गांधी समाज में भ्रम फैलाकर भगदड़ पैदा करना चाहते हैं, ताकि देश में अव्यवस्था फैले. जो कि ठीक बात नहीं है. राजनीति से उठकर राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए.


मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष में आनंद शर्मा, शशि थरूर जैसे नेता भी हैं, जो कहते हैं कि देश का नेतृत्व सही दिशा में चल रहा है. देश में पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त व्यवस्था है. देश शांति और सही तरीके से चला रहा है. इस संकट के समय योगदान देना चाहिए, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news