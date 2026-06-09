/पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, गहलोत-पायलट खींचतान ने बढ़ाई टेंशन!

Rajasthan News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस लंबे समय से तैयारी कर रही थी. प्रदेशभर में दौरे हो रहे थे, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और गांव से लेकर शहर तक नए संगठन को सक्रिय किया जा रहा था लेकिन अब कांग्रेस की पूरी रणनीति पर उसकी अंदरूनी कलह भारी पड़ती नजर आ रही है.

प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं ने जैसे ही जोर पकड़ा, वैसे ही नेताओं के बीच खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी. सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों की हो रही है, जिनमें गहलोत लगातार मानेसर कांड का जिक्र कर रहे हैं.

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गहलोत और पायलट खेमे के बीच नई सियासी लड़ाई

गहलोत के लगातार हमलों ने कांग्रेस के भीतर पुराने जख्म फिर हरे कर दिए हैं. मानेसर प्रकरण को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब गहलोत और पायलट खेमे के बीच नई सियासी लड़ाई का रूप ले चुकी है. इसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

कांग्रेस कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं. एक तरफ चुनावी तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी. ऐसे में कार्यकर्ताओं के सामने भी सवाल है कि संगठन को मजबूत करें या नेताओं की खींचतान को समझें.

पलटवार का सिलसिला शुरू

गहलोत के बयानों के बाद पायलट समर्थक नेता भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं और पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है. प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के सवाल पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नमस्कार कर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ गुटबाजी तक सीमित नहीं हैं. राज्यसभा उम्मीदवार के चयन को लेकर भी पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है. राजस्थान से एक बार फिर नीरज डांगी को मौका दिए जाने पर कई नेता सवाल उठा रहे हैं.

मानेसर विवाद को लेकर बयानबाजी

राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने कहा कि लंबे समय से अल्पसंख्यक समाज राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था, लेकिन इस बार भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया. उनका कहना है कि प्रदेश में कई कद्दावर नेता मौजूद थे, जिन्हें मौका दिया जा सकता था यानी कांग्रेस में एक तरफ नेतृत्व को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ मानेसर विवाद को लेकर बयानबाजी और अब राज्यसभा टिकट को लेकर नाराजगी. ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की भी है.

उधर, बीजेपी कांग्रेस की इस कलह पर लगातार हमलावर है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस जिस एकजुटता का संदेश देना चाहती थी, वह संदेश फिलहाल नेताओं की आपसी लड़ाई में दबता नजर आ रहा है. अगर यह कलह जल्द खत्म नहीं हुई, तो इसका असर आने वाले चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है.