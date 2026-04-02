परिसीमन के बाद बदल जाएगी राजस्थान की सियासत, क्या महिलाओं के हाथ में होगी सरकार बनाने की चाबी?

Rajasthan News: राजस्थान में महिला आरक्षण के बाद सियासी तस्वीर बदल जाएगी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने से 90 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगी लेकिन इसकी गाज कई नेताओं के टिकट पर गिरेगी. अगले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं में तो अभी से जोश दिखने लगा है.

देवनानी के इस बयान के बाद भाजपा महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. कहीं देवताओं के जयकारे, तो कहीं लडडू खिलाकर भविष्य के लिए शुभकामनाओं का दौर, तो रह-रह कर मोदी है तो मुमकिन है के नारे. विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारियों में जुटी भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सीटें बढ़ने से उनका भी विधानसभा पहुंचने का सपना साकार हो जायेगा.

90 महिलाएं चुनकर पहुंच सकती हैं विधानसभा

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केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिनियम में संशोधन के जरिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित करने की तैयारी में है, जिसके बाद राजस्थान की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदलने के आसार हैं. राज्य की विधानसभा में 90 महिलाएं चुनकर पहुंच सकती है. वहीं, मंत्रिमंडल में तीस के बजाय 40 विधायक मंत्री बन सकेंगे. इसी तरह लोकसभा में भी 12 सीटों पर महिलाएं चनाव लड़ती नजर आएंगी.

महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित

माना जा रहा है कि अगले महीने केंद्र सरकार विशेष सत्र के जरिये इस संशोधन को पारित कर चुनावी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए बरसों से बेकरार महिलाओं का सपना साकार कर सकती हैं.

लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाएं महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारत कर चुकी हैं. कानून में एससी और एसटी की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण न होकर उन्हें कुल आरक्षित सीटों के भीतर ही 33 फीसदी कोटा दिया गया है.

ऐसे में अब प्रस्तावित संशोधन के तहत 2011 के जनगणना आंकडों को आधार मानकर ही सीटों का परिसीमन करने का प्रस्ताव है. इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढोतरी का प्रस्ताव है, जिससे बढ़ी हुई सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण आसानी से लागू किया जा सके लेकिन महिला आरक्षण कैसे तय होगा, ये अब भी बड़ा सवाल है. क्या इसके लिए लॉटरी सिस्टम लागू होगा या फिर महिला मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर सीटें आरक्षित होंगी? ये सब बातें आने वाले दिनों में ही तय होंगी.

मंत्री जोगाराम पटेल और हीरालाल नागर

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भविष्य की तैयारियों में जुटे हैं, तो राज्य सरकार के मंत्री महिला आरक्षण लागू होने की संभावना से खासे उत्साहित हैं मंत्री जोगाराम पटेल और हीरालाल नागर ने इसे आधी आबादी को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा तोहफा करार दिया है.

राजस्थान में महिला आरक्षण लागू होने के बाद 90 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगी. इससे मंत्रिमंडल में भी उनका कोटा बढ़ेगा.

विधानसभा में विधायकों की कुल तादाद भी 270 हो जाएगी लेकिन इससे कई नेताओं की सीटें या तो महिला सीट में तब्दील हो जाएंगी या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र ही खत्म हो जाएंगे. अगर रोटेशन के आधार पर महिला सीटें तय हुईं तो राजनीतिक गलियारों में कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई देगा. बहरहाल, चुनाव दर चुनाव जीत रहे कई नेता अपनी जमी जमाई सीटों के भविष्य को लेकर अभी से आशंकित नजर आने लगे हैं.

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