/'चोट्टागिरि पसंद नहीं...' बोलकर आपा खो बैठे मंत्री जी ! कांस्टेबल से बदसलूकी का कथित ऑडियो वायरल

Rajasthan Politics: Rajasthan Politics: राजस्थान की की राजनीति में एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद नया विवाद देखने को मिल रहा है. ये ऑडियो सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कथित ऑडियो वायरल में मंत्री गौतम कुमार दक बड़ी सादड़ी के डूंगला थाने में तैनात एक कांस्टेबल से अभद्र भाषा में में बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं.

3 मिनट में 17 बार गालियां

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कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला सोमवार का है. वायरल ऑडियो में मंत्री कथित तौर पर कांस्टेबल को फटकार लगाते है और कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि लगभग 3 मिनट की बातचीत में कांस्टेबल को 17 बार गालियां दी गई हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री के एक कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी पर वसूली के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर मंत्री नाराज हुए और फोन पर कांस्टेबल से बातचीत की.

ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं

वायरल ऑडियो में मंत्री कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं, 'इनके भरोसे मत रहना तू… यहां चोट्टागिरी मेरे को पसंद नहीं… मैंने तेरे को कहा था, मेरे जानकार के तूने लट्ठ क्यों बजाए?' हालांकि, इस पूरे ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

तकनीक का दुरुपयोग

वहीं दूसरी ओर, कांस्टेबल विष्णु का कहना कि 'आप CI साहब से बात करो, थोड़ा समझो.' इस कथित ऑडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी मंत्री की भाषा और व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है. ये कथित ऑडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

तकनीक का दुरूपयोग

इधर, मंत्री गौतम दक ने अपने कथित वायरल ऑडियो पर सफाई दी है मंत्री दक ने बारह सैंकंड का एक ओर वीडियो जारी कर ऑडियो में खुद की आवाज होने से इंकार किया है सहकारिता मंत्री ने कहा कि तकनीक का दुरूपयोग कर ये ऑडियो तैयार किया गया इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है