/राहुल गांधी को मंत्री जवाहर सिंह बेढम की चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देंगे, आप भागना मत

Rajasthan Politics: गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेढम ने कहा कि गृह मंत्री जवाब देने आए तो राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए. बेढम ने कहा कि आज पूरे देश में एक आवाज ट्रेंड कर रही है- राहुल गांधी जी भागना मत, गृह मंत्री जवाब देंगे.

नेता राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया- मंत्री जवाहर सिंह बेढम

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मंत्री बेढम ने कहा कि पिछले 15 दिनों से विपक्ष और उनके कथित नेता राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया. पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और सदन में बहस के लिए तैयार होने की बात कही, फिर झूठ बोला कि जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों पर गोली चलाई गई. बेढम ने कहा कि सबको मालूम है कि आंदोलन में किसी प्रकार की कोई गोली नहीं चली, लेकिन सदन को गुमराह करना और झूठ के आधार पर जनता में झूठा संदेश फैलाना कांग्रेस की फितरत रही है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देश के गृहमंत्री देंगे. राहुल गांधी दोहरी राजनीति कर रहे हैं. झारखंड में जिस तरह का अत्याचार छात्रों के साथ हुआ, छात्रों पर लाठियां चलीं, छात्र चोटिल हुए, राहुल गांधी वहां मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं जा रहे हैं.

बेढम ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता ओछी राजनीति पर आ गए हैं. देश का विकास उनको पच नहीं रहा है. मंत्री बेढम ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि देश के गृहमंत्री जवाब देंगे, आप भागना मत. बेढम ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, देश के गृहमंत्री जवाब देंगे, आप भागना मत. कांग्रेस और पूरा विपक्ष झूठ की राजनीति से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है.

भारत सरकार ने पेपर लीक पर कठोर कानून बनाया

पेपर लीक के मुद्दे पर भी बेढम ने कांग्रेस को घेरा. कहा कि भारत सरकार ने पेपर लीक पर कठोर कानून बनाया है. राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 19 में से 17 पेपर लीक हुए. उस समय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया. आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों की गई.

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जब किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो उनको पहले अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए. बेढ़म ने राहुल गांधी के दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनके पूरे परिवार का ही है. नेहरू से लेकर आज तक जब-जब देश को आवश्यकता पड़ी, सकारात्मकता और एकजुटता का संदेश देने की बजाय हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण और विभाजन की नीति को अपनाया. राहुल गांधी 15 दिनों से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे. जब सदन में बहस की बात आई तो दुम दबाकर भागे हैं, जैसे बिल्ली दुम दबाकर भागती है.