'हमने जो कहा, उसे टाल दे, किसी अधिकारी में दम नहीं है', जानिए राजस्थान के किस मंत्री ने क्यों कही यह बात?

Jaipur News: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर टिप्पणी की. मंत्री खर्रा ने कहा कि डोटासरा जब मंत्री थे, तब उनकी अधिकारी सुनते थे या नहीं लेकिन अधिकारियों में दम नहीं कि जो हमने कहा उसे टाल दे. निकाय चुनाव को लेकर खर्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए खर्रा ने खरी खरी बातें कहीं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीजेपी सरकार में मंत्रियों की अधिकारी सुनते ही नहीं के आरोप पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा डोटासरा मंत्री थे तब कोई अधिकारी उनकी सुनता था या नहीं, मुझे यह तो मालूम नहीं. अभी अधिकारी हमारी पूरी सुनते हैं, हम जो उचित काम कहते हैं, किसी अधिकारी में दम नहीं है कि उसे टाल दे.

ओबीएसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि कांग्रेस यह चाहती है कि बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करा दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पिछड़ा वर्ग के आबादी के निर्धारण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब ओबीएसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे. फिर चाहे पंचायतराज या नगर निकाय चुनाव हो. अब कांग्रेस बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव चाहती है, तो खुलकर अपनी बात रखे. वरना सर्वाच्च आयोग की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है, इसमें जो समय लगेगा, वो लगेगा .

कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि चुनाव ही नहीं हो पाएंगे के सवाल पर खर्रा ने कटाक्ष किया कि उनके पेट में क्या क्या दर्द है, मुझे पता नहीं. न तो मैं चिकित्सक हूं न वैद्य हूं और न हकीम हूं.

मालवीय नगर में कल गिराई गई इमारत और जेडीए कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि “गलत तरीके से निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई की गई है. जिस अधिकारी ने गलत परमिशन दी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है. ज़ी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन पर खर्रा ने कहा कि जो गलत काम करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो.

