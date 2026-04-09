वैशाली नगर में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ‘पार्क संवाद’, विकास के लिए 50 लाख की घोषणा

Rajasthan Politics: मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार सुबह वैशाली नगर स्थित नर्सरी पार्क में स्थानीय नागरिकों के साथ अनोखे ‘पार्क संवाद’ कार्यक्रम के जरिए सीधे संवाद कर झोटवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव और फीडबैक लिया. वॉक, जॉगिंग और ओपन जिम गतिविधियों के बीच आयोजित इस संवाद में उन्होंने आमजन के साथ सहज माहौल में बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.

सुबह की हल्की ठंड और पार्क के खुशनुमा वातावरण में नागरिकों का उत्साह देखने लायक था. चाय की चुस्कियों के साथ चली इस अनौपचारिक बैठक में लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों को खुलकर रखा, जिसपर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने विधायक कोष (एमएलए लैड) से कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए गेट लगाने हेतु 50 लाख रुपये देने की घोषणा की.

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इसके तहत वैशाली नगर के सी-ब्लॉक, नेमी नगर विस्तार, विनोबा भावे नगर और खजांची की कोठी क्षेत्रों में गेट लगाए जाएंगे. इसके अलावा आगामी गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में 42 वॉटर कूलर लगाने की भी घोषणा की गई, जिससे आमजन को राहत मिलेगी.

इस दौरान कर्नल राठौड़ नागरिकों के बीच घुलते-मिलते नजर आए और उन्होंने विकास कार्यों में जनभागीदारी को प्राथमिकता देने की बात कही. 'चाय पर संवाद' और 'पार्क संवाद' जैसी पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा और इसे जनप्रतिनिधि व जनता के बीच बेहतर जुड़ाव का प्रभावी माध्यम बताया.

