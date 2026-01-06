मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर बोला हमला, रणदीप सुरजेवाला पर लगाए आरोप

Rajasthan Politics: कांग्रेस के तीन सांसद संजना जाटव, राहुल कसवां और बृजेंद्र सिंह ओला ने अपने एमपीएलएडी फंड हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के मामले को लेकर राजस्थान में सियासी भूचाल मचा हुआ है.

मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के चाटुकारों के बारे में सुनते थे, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला को खुश करने के लिए राजस्थान के तीन कांग्रेस सांसद सुरजेवाला के बेटे के इलाके में पैसा लगा रहे हैं.

बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ ये कहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, दूसरी तरफ अपने क्षेत्र के विकास की राशि हरियाणा में जाकर उपयोग कर रहे हैं. इससे यह प्रश्न उठता है कि या तो उनके क्षेत्र में पूर्ण विकास हो चुका है या फिर ऐसा कौन सा कारण है कि ये अपना पैसा दूसरे राज्य में लगा रहे हैं.

राजस्थान की जनता इन सांसदों से प्रश्न पूछ रही है कि क्या आप लोगों की अपने क्षेत्र में विकास करने की रुचि नहीं है. क्या आपकी रुचि सिर्फ अपने आलाकमान का मन खुश करने तक ही सीमित है. इनका धर्म और काम यह बनता है कि जिस क्षेत्र से जीतकर आए हैं, उस क्षेत्र का विकास करें. क्या ये सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाते. अगर जाते तो जनता विकास की मांग रखती. ये दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं. ये गांधी परिवार और सुरजेवाला परिवार तक ही सीमित रहते हैं.

अगर ये सांसद अपने क्षेत्र में जाते तो गांव-कस्बों के लोग विकास की बात करते. सरकार ने छूट इसलिए दी थी कि अगर कहीं आवश्यकता पड़े, तो दूसरी जगह खर्च किया जा सके, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि इस राशि का सही उपयोग करें, ताकि जनता में सही संदेश जाए.

कांग्रेस नेता और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि चाटुकार बीजेपी को बोलना शोभा नहीं देता. सुमित गोदारा को यह कहने का बिल्कुल हक नहीं है, उनकी खुद की नहीं चल रही है. हमें उनपर दया आती है. उन्हें जो विभाग दे रखे हैं, उनमें भी उनकी नहीं चलती है. उन्हें यह कहने का कोई हक नहीं है कि कोई चाटुकारिता कर रहा हैं. जहां तक फंड का मामला है, जितने नियम-कायदों में कोई सांसद देता है, उसी दायरे में दिया गया है.

सुरजेवाला हमारे राष्ट्रीय नेता हैं. फंड नियमों के अनुसार दिया गया है. कांग्रेस पार्टी पूरे देश की सेवा करती है. बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी विकास नहीं हो रहा. उन्हें यह कहने का कोई हक नहीं है.

राठौड़ ने कहा कि “रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना-तिनका, कौवा मोती खाएगा.” ये जो लोग बोल रहे हैं, इनके पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं.