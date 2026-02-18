Rajasthan Politics: CM भजनलाल पर विपक्ष की टिप्पणियों को सत्तापक्ष अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. BJP विधायक संदीप शर्मा की टिप्पणी से विधानसभा में आज खासा हंगामा हुआ. पूर्व CM अशोक गहलोत का नाम लिए बिना की गई टिप्पणी पर विपक्ष ने ऐतराज जताया. पक्ष प्रतिपक्ष में तीखी नोक झोंक देखने को मिली.

सीएम भजनलाल शर्मा पर विपक्ष की टिप्पणियां अब सत्तापक्ष को नाकाबिले बर्दाश्त हैं. इसलिए आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सत्तापक्ष ने निशाने पर लिया. कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुखातिब होते हुए विपक्ष की ओर से सीएम पर बोले जा रहे हमलों पर पलटवार किया. संदीप शर्मा ने कहा कि हमने कभी आपके सीएम पर टीका टिप्पणी की हो तो बताओ.

उनकी भाषा, उनको भी समझ में नहीं आती होगी. आप कसम खाकर बता देना उनकी पूरी बात समझ जाते हो क्या. पर हम कभी कहते हैं क्या. कभी हमने उन्हें लेकर अनर्गल बात नहीं की. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. जूली बोले कि जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं है. उनके बारे में जो कहा गया है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए.

संदीप शर्मा ने कहा कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा. आपने मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी की थी. जूली ने कहा- जब वह यहां बैठे हों, तो उनके सामने सब कह देना, यहां उनकी गैर मौजूदगी में यह सब कहना गलत है. संदीप शर्मा ने जूली से कहा- आप कसम खाकर बता देना कि उनकी बात को समझते हो क्या. अरे साहब हम नहीं समझ पाते, कसम खाकर कहता हूं. हम कभी टीका टिप्पणी नहीं करते. वे हमारे मूख्यमंत्री थे आज भी वे पूर्व मूख्यमंत्री हैं, हम टिप्पणी नहीं करते.

सदन में पक्ष प्रतिपक्ष के बीच टीका टिप्पणियां होती रहीं. संदीप शर्मा बोले- हम आपसे भी अपेक्षा नहीं करते कि हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह की टीका-टिप्पणी करें. इस मामले को लेकर संदीप शर्मा और जूली के बीच तीखी बहस होने लगी. संसदीय कार्य मंत्री सहित कुछ मंत्री और बीजेपी विधायक भी संदीप शर्मा के समर्थन में बोलने लगे.

दोनों तरफ से नोकझोंक के बाद हंगामे के हालात बन गए. सभापति ने दोनों पक्षों को शांत करवाया. जाहिर है सत्तापक्ष अब सीएम पर की जा रही टिप्पणियों पर विपक्ष का उसी की भाषा में जवाब देना ये बताता है कि सत्तापक्ष अब विपक्ष को इस मामले में और ज्यादा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं.

