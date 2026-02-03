Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: नेताओं के खिलाफ पत्र लिखकर फंसे मोरपाल सुमन, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने दिया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

Rajasthan Politics: अंता विधानसभा उपचुनाव हार को लेकर नेताओं पर ठीकरा फोड़ने वाले मोरपाल सुमन मुश्किल में फंस गए. पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोरपाल को कारण बताओ नोटिस थमा दिया. सुमन से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है.

Published: Feb 03, 2026, 08:27 AM IST

Rajasthan Politics: बारां जिले की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया था. चुनाव में मोरपाल सुमन करीब 15000 हजार वोटों से हार गए थे. हाल ही मोरपाल ने अपनी हार को लेकर पार्टी नेताओं को पत्र लिखा था. पत्र में उन्होंने पार्टी के एक आला नेता, तीन विधायकों तथा जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं पर हराने का आरोप लगाया था. मोरपाल का यह पत्र सार्वजनिक हो गया था.

अनर्गल, तथ्यहीन और बिना साक्ष्य के आरोप
इसके बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 2 फरवरी को यानी आज मोरपाल सुमन को नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया कि मोरपाल सुमन ने अंता उपचुनाव 2025 को लेकर पार्टी के कई दायित्ववान पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल, तथ्यहीन और बिना साक्ष्य के आरोप लगाकर उन्हें सार्वजनिक किया.


असहमति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया तय
पार्टी ने माना कि इस तरह के बयानों से न केवल संगठनात्मक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है. बल्कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी कार्यकर्ता या प्रत्याशी को अपनी बात रखने के लिए पार्टी के सक्षम मंच और स्तर उपलब्ध हैं. संगठन के भीतर मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत या असहमति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया तय है. इसके बावजूद मोरपाल सुमन ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों पर आरोप लगाए.

पार्टी का आरोप है कि मोरपाल सुमन द्वारा लगाए गए आरोपों में न तो कोई ठोस तथ्य थे और न ही कोई प्रमाण, जिससे यह मामला अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. भाजपा संविधान के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार का आचरण पार्टी हितों के खिलाफ माना जाता है.

मोरपाल से तीन दिन में मांगा जवाब
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि मोरपाल सुमन को अपने लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना है, तो वे तीन दिन के भीतर लिखित में जवाब प्रस्तुत करें. अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि उन्हें आरोपों के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है, और इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी.

क्या पार्टी का यह सख्त संदेश ?
बीजेपी के इस कदम को संगठन में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट संकेत है कि चुनावी समय में अनुशासनहीनता, सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति प्रत्याशी ही क्यों न हो.

आगे क्या हो सकता है
अब सभी की नजरें मोरपाल सुमन के जवाब पर टिकी हैं. यदि वे समय रहते संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं. तो पार्टी उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहां तक कि सदस्यता निलंबन या अन्य दंडात्मक कदम भी उठा सकती है. अंता उपचुनाव से पहले यह घटनाक्रम भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

