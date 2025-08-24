Rajasthan Politics: डीग जिले में राजनीतिक तूफान, नौक्षम चौधरी का वायरल बयान, विधायक ने मंत्री की खोली पोल, भाजपा में गुटबाजी?

Rajasthan Politics: डीग जिले के कामां विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक नौक्षम चौधरी के एक बयान ने राजनैतिक हलकों में हलचल मचा दी है. विधायक ने अपनी ही सरकार के एक वर्तमान मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नौक्षम चौधरी ने पंचायत समिति कामां के प्रधान चुनाव को लेकर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की एक पूर्व मंत्री के साथ-साथ भाजपा के एक वर्तमान मंत्री भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे. इस बयान ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि आखिर वह कौन से मंत्री हैं, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे.

क्या यह भाजपा के अंदर गुटबाजी का संकेत है या फिर कोई और राजनैतिक खेल चल रहा है? हाल ही में हुए कामां और पहाड़ी पंचायत समिति के चुनावों में भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जीत का अंतर बेहद कम रहा.

कामां में भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को बाद में भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया. वहीं, पहाड़ी में कांग्रेस के एक सदस्य को भाजपा में शामिल कर प्रत्याशी बनाया गया.

इन घटनाओं ने कामां विधानसभा में चल रही राजनैतिक खींचतान और अंदरूनी सियासत की ओर इशारा किया है. अब सवाल उठता है कि इस पूरी उठापटक के पीछे असली खिलाड़ी कौन है और क्या यह केवल प्रधान चुनाव की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी अदावत छिपी है?

