/Rajasthan Politics: नीट मामले पर सियासत तेज, कांग्रेस करेगी बीजेपी कार्यालय का घेराव

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Rajasthan Politics: नीट मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है. पार्टी ने जवाबदेही तय होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है. वहीं NSUI 20 मई को गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी चौराहा तक पैदल मार्च निकालेगी.
Rajasthan Politics: नीट मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है. कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है और लगातार सवाल उठा रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले चार वर्षों से बीजेपी कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक के आरोप लगाती रही, लेकिन अब जब नीट परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है तो सरकार जवाब देने से बच रही है.
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए हर परीक्षा विवाद को बड़ा मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उसी गंभीरता के साथ कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही. पार्टी नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए.
रीट पेपर लीक मामले का भी किया जिक्र
कांग्रेस नेताओं ने अपने बयान में रीट पेपर लीक मामले का भी उल्लेख किया. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब रीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. पार्टी का दावा है कि उस समय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच आगे बढ़ाई गई.
कांग्रेस का कहना है कि अब नीट मामले में भी उसी तरह जवाबदेही तय होनी चाहिए और यदि कहीं लापरवाही या गड़बड़ी हुई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
आंदोलन को बताया लंबी लड़ाई
पार्टी नेताओं ने साफ किया है कि यह केवल एक दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं है. कांग्रेस का कहना है कि जब तक सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय नहीं करती और उचित कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कांग्रेस के अनुसार, यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से पार्टी लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है.
NSUI भी मैदान में उतरी
कांग्रेस के छात्र संगठन National Students' Union of India भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गया है. NSUI की ओर से 20 मई को पैदल मार्च निकालने की घोषणा की गई है. यह मार्च गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी चौराहा तक निकाला जाएगा.
इस कार्यक्रम में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष Vinod Jakhar भी शामिल होंगे. संगठन का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा.
प्रदेश की राजनीति में और बढ़ सकती है हलचल
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है. कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं और छात्रों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है.
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