/जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र, BJP दफ्तर के बाहर पुलिस-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तगड़ी भिड़ंत

Rajasthan Politics: जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

डोटासरा के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च शुरू किया. यह मार्च शहीद स्मारक होते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचने के लिए निकाला गया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी क्रम में जयपुर में बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक मामले में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है.

इसके साथ ही कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पार्टी का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का विरोध

दूसरी ओर बीजेपी भी राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है.

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन करने की तैयारी की गई है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक स्तर गिराने का काम कर रही है और देशभक्ति से जुड़े व्यक्तित्वों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही है. पार्टी इस प्रदर्शन को “सम्मान और राष्ट्रवाद की रक्षा” का आंदोलन बता रही है.

दोनों दलों के प्रदर्शन से पुलिस अलर्ट

कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों के प्रदर्शन लगभग एक ही समय पर होने के कारण जयपुर पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. इसे देखते हुए शहर में व्यापक पुलिस बंदोबस्त किए गए और कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

पहले भी आमने-सामने आ चुके हैं दोनों दल

जयपुर में यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आमने-सामने आए हों. इससे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर दोनों दलों की महिला इकाइयों ने भी प्रदर्शन किया था. उस दौरान कांग्रेस महिला कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ी थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया था. वहीं बीजेपी महिला मोर्चा को भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया था.