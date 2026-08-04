Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

Rajasthan News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है. AAP ने नगर निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी प्रशासन, स्थानीय मुद्दों और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बताया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 04, 2026, 10:53 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 10:53 PM IST
राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान
Image Credit: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंका.

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. बीजेपी और कांग्रेस पहले से चुनावी मोड़ में है. बसपा, एआईएमआईएम और आरपीआई जैसे दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है. जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने घोषणा की कि पार्टी राजस्थान के नगर निगम चुनाव पूरी ताकत, संगठनात्मक क्षमता और जनसमर्थन के साथ लड़ेगी. उनका कहना है कि पार्टी केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि नगर निगमों में ईमानदार और जवाबदेह शासन स्थापित करने के उद्देश्य से मैदान में उतर रही है.

राजस्थान में AAP की रणनीति
नगर निगम चुनाव पूरे दमखम से लड़ने का ऐलान
हर वार्ड में संगठन मजबूत करने पर फोकस
स्थानीय मुद्दों को बनाया जाएगा चुनावी एजेंडा
स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

आम आदमी पार्टी लगातार दे रही है संदेश
आम आदमी पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है. पार्टी का दावा है कि बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार किया जा रहा है और जिलाध्यक्षों से संभावित उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है. कीर्ति पाठक ने कहा कि पार्टी इस बार उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय सक्रियता, साफ छवि और जनस्वीकृति को प्राथमिकता देगी.

भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना
पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना भी साधा. कीर्ति पाठक ने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया. उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद नेता जनता से दूर हो जाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है. साथ ही पार्टी ने कहा कि अब चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रदेश में संगठन और पहचान दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि विकास आधारित राजनीति को जनता पसंद कर रही है.

पार्टी संगठन को कर रहा है मजबूत
पार्टी का दावा है कि प्रदेशभर में वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को उठाने और जनता के बीच पार्टी की नीतियां पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और मूलभूत सुविधाओं को पार्टी अपना प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा. जिला अध्यक्ष अमित दाधीच ने लोगों के साथ वार्डों का दौरा कर समस्याओं को उठाया.

AAP के चुनावी वादे
बेहतर सड़क व्यवस्था
नियमित सफाई
पेयजल उपलब्धता
सीवरेज और ड्रेनेज सुधार
स्ट्रीट लाइट व्यवस्था
पारदर्शी नगर निगम प्रशासन

राजस्थान की सियासत में निकाय चुनाव अब पूरी तरह चुनावी मोड में पहुंच चुके हैं. बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी भी अपने लिए राजनीतिक स्पेस तलाश रही है. पार्टी भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है. अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

करौली में पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज, जिला कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी! BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग पर डोटासरा-मालवीय आमने-सामने

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बाजार भी हुआ बंद

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

क्या OBC रिपोर्ट के बाद बजेगा चुनावी बिगुल? राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बड़ा अपडेट

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

हिण्डौन सिटी के मंडावरा रोड पर जलभराव का समस्या, पानी में ही निकालनी पड़ी शव यात्रा

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप

जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव

लद्दाख के हानले जैसा बनेगा बीकानेर! क्या है एस्ट्रो-टूरिज्म, क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी?

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

अब खेतों की पराली से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! उदयपुर के वैज्ञानिकों ने दी देश को बड़ी सौगात

क्या फिर अटक जाएगी शिक्षकों की सैलरी? 192 करोड़ के टेंडर ने खड़े किए बड़े सवाल

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

TAGS:
Rajasthan Politics
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान
2
3
4
5