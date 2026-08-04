/राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. बीजेपी और कांग्रेस पहले से चुनावी मोड़ में है. बसपा, एआईएमआईएम और आरपीआई जैसे दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है. जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने घोषणा की कि पार्टी राजस्थान के नगर निगम चुनाव पूरी ताकत, संगठनात्मक क्षमता और जनसमर्थन के साथ लड़ेगी. उनका कहना है कि पार्टी केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि नगर निगमों में ईमानदार और जवाबदेह शासन स्थापित करने के उद्देश्य से मैदान में उतर रही है.

राजस्थान में AAP की रणनीति

नगर निगम चुनाव पूरे दमखम से लड़ने का ऐलान

हर वार्ड में संगठन मजबूत करने पर फोकस

स्थानीय मुद्दों को बनाया जाएगा चुनावी एजेंडा

स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा

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आम आदमी पार्टी लगातार दे रही है संदेश

आम आदमी पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है. पार्टी का दावा है कि बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार किया जा रहा है और जिलाध्यक्षों से संभावित उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है. कीर्ति पाठक ने कहा कि पार्टी इस बार उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय सक्रियता, साफ छवि और जनस्वीकृति को प्राथमिकता देगी.

भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना भी साधा. कीर्ति पाठक ने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया. उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद नेता जनता से दूर हो जाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है. साथ ही पार्टी ने कहा कि अब चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रदेश में संगठन और पहचान दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि विकास आधारित राजनीति को जनता पसंद कर रही है.

पार्टी संगठन को कर रहा है मजबूत

पार्टी का दावा है कि प्रदेशभर में वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को उठाने और जनता के बीच पार्टी की नीतियां पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और मूलभूत सुविधाओं को पार्टी अपना प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा. जिला अध्यक्ष अमित दाधीच ने लोगों के साथ वार्डों का दौरा कर समस्याओं को उठाया.

AAP के चुनावी वादे

बेहतर सड़क व्यवस्था

नियमित सफाई

पेयजल उपलब्धता

सीवरेज और ड्रेनेज सुधार

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था

पारदर्शी नगर निगम प्रशासन

राजस्थान की सियासत में निकाय चुनाव अब पूरी तरह चुनावी मोड में पहुंच चुके हैं. बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी भी अपने लिए राजनीतिक स्पेस तलाश रही है. पार्टी भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है. अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है.