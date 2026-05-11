/जयपुर में बड़ा छात्र राजनीतिक उलटफेर! ABVP नेता देव पलसानियां ने थामा NSUI का हाथ

Rajasthan Politics News: कांस्टीट्यूशन क्लब में आज युवा उदय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव सहित NSUI के कई नेता शामिल हुए. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि देश में शिक्षा महंगी हो गई है. आम व्यक्ति की पहुंच से शिक्षा बाहर होती जा रही है. शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है. देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है. राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात खराब हैं, पीने का पानी भी सही नहीं है.

जाखड़ ने कहा कि हम आम परिवारों से आते हैं. हमारे घर वालों का सपना होता है कि हम अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन आज के हालातों में यह संभव नहीं है. NEET पेपर मामले को लेकर उन्होंने कहा कि गैस पेपर के नाम पर पेपर बाहर आ जाते हैं. छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं.

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उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है. कोई भर्ती हो भी जाती है तो वह कोर्ट में अटक जाती है. सरकार एजुकेशन में संविदा भर्ती लेकर आ रही है. हमें इन भर्तियों का विरोध करना पड़ेगा. हम सबको सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी.

जाखड़ ने कहा कि मैं छोटे से गांव से निकलकर आया और राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना. मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ने मुझे NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. NSUI ऐसा संगठन है, जहां संघर्ष करने वालों को मौका मिलता है.

उन्होंने कहा कि ABVP के नेता देव पलसानियां आज NSUI में शामिल हुए हैं. NEET पेपर मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का मुद्दा है. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर कैसे बाहर आया. सरकार को अपनी बात साफ करनी चाहिए. पहले भी यह पेपर लीक हुआ है. पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

SI भर्ती मामले को लेकर जाखड़ ने कहा कि जिन लोगों ने ईमानदारी से एग्जाम पास किया है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि NSUI में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पूरे देश में चुनाव होंगे और जल्द ही राजस्थान में भी NSUI के चुनाव कराए जाएंगे.

विधायक मनीष यादव ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए. मैं छात्र राजनीति से निकलकर विधायक बना हूं. हमारी सरकार के समय भी छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए थे, मैं उस बात को भी गलत मानता हूं. बीजेपी ने छात्रसंघ चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन इतना समय होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.

NSUI में शामिल हुए देव पलसानियां ने ABVP में रहने के दौरान कांग्रेस सरकार के समय छात्र नेताओं के साथ अशोक गहलोत को काले झंडे दिखाए थे. इस सवाल पर पलसानियां ने कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री का घेराव किया था, लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला. पलसानियां ने कहा कि ABVP चाहती है कि लोग सिर्फ कार्यकर्ता ही बने रहें.