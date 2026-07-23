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'युवाओं के साथ या अराजक तत्वों के साथ?' चतुर्वेदी के सवाल से गरमाई राजस्थान की सियासत

Rajasthan News: पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. जयपुर में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी युवाओं के साथ है या अराजक तत्वों के साथ. उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सरकार की कार्रवाई गिनाई.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 08:16 PM|Updated: Jul 23, 2026, 08:16 PM
'युवाओं के साथ या अराजक तत्वों के साथ?' चतुर्वेदी के सवाल से गरमाई राजस्थान की सियासत
Image Credit: अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना.

Rajasthan Politics News: देशभर में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गरमा रही है. कांग्रेस युवाओं के सवाल पर केंद्र सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है. जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस के आंदोलन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है या अराजक तत्वों के साथ? चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पेपरलीक को लेकर अराजकता का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है.

राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को पहले यह तय करना होगा कि वह युवाओं के हित में लड़ रही है या उन तत्वों के साथ खड़ी है जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आंदोलन में ऐसे चेहरे भी नजर आए जिनका अतीत विवादित नारों और आंदोलनों से जुड़ा रहा है. ऐसे में कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली - कसा तंज
चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस पर "900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आरपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अजमेर से पदयात्रा निकाली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. उन्होंने आरोप लगाया कि आज वही कांग्रेस युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि सत्ता में रहते हुए उसने कोई ठोस समाधान नहीं दिया.

संसद की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप
अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तीन दिन से संसद की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयास है कि हंगामा होता रहे और संसद की कार्यवाही नहीं चले. केंद्र सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रही, लेकिन कांग्रेस ने बहस के बजाय हंगामा और विरोध का रास्ता चुना. संसद में समाधान खोजने के बजाय व्यवधान पैदा करना कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति बन चुकी है.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
चतुर्वेदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी संसदीय परंपराओं की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के समय संसद में अध्यादेश फाड़ चुके हैं. उन्होंने कृषि कानून, मणिपुर और दूसरे मुद्दों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हर बड़े फैसले का विरोध करती है और सदन के भीतर रचनात्मक चर्चा की बजाय सड़क की राजनीति को बढ़ावा देती है. राहुल गांधी की ओर से पेगासस, कालेधन सहित कई मामलों पर ड्रामा किया गया. कांग्रेस आज देश की टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है . कांग्रेस ने कई बार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया.

पेपर लीकर मुद्दे पर भी रखे विचार
पेपर लीक पर सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है. सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और युवाओं का भरोसा कायम रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने शिक्षा बजट में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार शिक्षा सुधारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पेपर लीक का मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है. लेकिन अब इस पर सियासत भी पूरी तरह हावी नजर आ रही है. एक ओर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की मंशा और उसके आंदोलनों पर सवाल उठा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कोई सर्वसम्मत समाधान निकलेगा या फिर युवाओं का मुद्दा चुनावी राजनीति का हथियार बनकर रह जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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