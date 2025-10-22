महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अशोक गहलोत ने किया खुलासा, कहा- भ्रम जल्द होगा खत्म!

Ashok Gehlot: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उठ रही खींचतान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे. उन्होंने गठबंधन के भीतर विवाद को मामूली बताते हुए कहा कि यह जल्दी ही सुलझ जाएगा.

गहलोत ने दिलाया भरोसा

अशोक गहलोत ने कहा, "बिहार में कुल 243 सीटें हैं. इसमें 5 से 10 सीटों पर मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है. कई राज्यों में ऐसी स्थिति पहले भी देखने को मिली है. इसे बड़े रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के तमाम काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केवल कुछ सीटों को लेकर भ्रम की स्थिति है. गहलोत ने भरोसा दिलाया कि "एक-दो दिनों के अंदर यह भ्रम साफ हो जाएगा और सभी दल एक-दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे."

महागठबंधन की सीट लड़ाई को बताया फ्रेंडली फाइट

पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे "फ्रेंडली फाइट" के रूप में वर्णित किया और बताया कि स्थानीय परिस्थितियों और कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. उनका कहना था कि यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं है और मीडिया इसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रही है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने यह भी बताया कि महागठबंधन के भीतर सभी दलों के नेता मिलकर रणनीति तय कर रहे हैं और उम्मीदवारों का चयन जल्द ही तय किया जाएगा. उनका यह स्पष्ट संदेश था कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में किसी तरह का गंभीर मतभेद नहीं है.

बिहार में एकजुट होकर चुनाव लडेगा महागठबंधन

गहलोत के अनुसार, महागठबंधन का उद्देश्य बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और सभी दल इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने दिया जाएगा और सभी दल मिलकर चुनाव में रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे. इस प्रकार, महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच अशोक गहलोत ने स्थिति को शांतिपूर्ण और नियंत्रित बताते हुए सभी भ्रम दूर होने का भरोसा दिया है.

