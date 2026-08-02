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राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज

Rajasthan News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को "लक्ष्मण रेखा" नहीं लांघने और एकजुट रहने की नसीहत दी. इस बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 02, 2026, 03:10 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 03:10 PM IST
राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज
Image Credit: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को "लक्ष्मण रेखा" नहीं लांघने और एकजुट रहने की नसीहत दी.

Rajasthan Politics News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है. पार्टी संगठन चुनावी रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा भी लगातार हो रही है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन की "लक्ष्मण रेखा" नहीं लांघने की सलाह दी है. उन्होंने सभी से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की. गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है.

गहलोत ने नेताओं को दी एकजुट रहने की सलाह
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन के हित को सबसे ऊपर रखें. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी भी नेता या कार्यकर्ता को "लक्ष्मण रेखा" पार नहीं करनी चाहिए. उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की.

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चुनावी माहौल में बढ़ी सियासी हलचल
प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं. कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी है. ऐसे समय में गहलोत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इसे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

बीजेपी ने गहलोत के बयान पर साधा निशाना
अशोक गहलोत की नसीहत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में "लक्ष्मण रेखा" की बात करना ही बेकार है, क्योंकि वहां यह कई बार पार हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता कई बार इधर भी गए, उधर भी गए और बाद में एक-दूसरे को गले भी लगाया.

मदन राठौड़ ने कसा तंज
मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की यही परंपरा रही है. उनके मुताबिक, पार्टी में नेताओं के बीच बार-बार मतभेद सामने आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में "लक्ष्मण रेखा" जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं.

कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में
राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा होती रही है. चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, समय-समय पर अंदरूनी खींचतान सामने आती रही है. अब चुनावी माहौल में गहलोत की यह नसीहत और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने सियासी चर्चा को और तेज कर दिया है.

चुनाव से पहले बढ़ी बयानबाजी
निकाय और पंचायत चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है. एक तरफ कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठा रही है. आने वाले दिनों में चुनावी माहौल के साथ यह सियासी जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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