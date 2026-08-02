/राजस्थान कांग्रेस में फिर 'लक्ष्मण रेखा' की एंट्री! गहलोत की नसीहत पर BJP का तंज

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Rajasthan Politics News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है. पार्टी संगठन चुनावी रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा भी लगातार हो रही है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन की "लक्ष्मण रेखा" नहीं लांघने की सलाह दी है. उन्होंने सभी से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की. गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है.
गहलोत ने नेताओं को दी एकजुट रहने की सलाह
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन के हित को सबसे ऊपर रखें. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी भी नेता या कार्यकर्ता को "लक्ष्मण रेखा" पार नहीं करनी चाहिए. उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की.
चुनावी माहौल में बढ़ी सियासी हलचल
प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं. कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी है. ऐसे समय में गहलोत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इसे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
बीजेपी ने गहलोत के बयान पर साधा निशाना
अशोक गहलोत की नसीहत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में "लक्ष्मण रेखा" की बात करना ही बेकार है, क्योंकि वहां यह कई बार पार हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता कई बार इधर भी गए, उधर भी गए और बाद में एक-दूसरे को गले भी लगाया.
मदन राठौड़ ने कसा तंज
मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की यही परंपरा रही है. उनके मुताबिक, पार्टी में नेताओं के बीच बार-बार मतभेद सामने आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में "लक्ष्मण रेखा" जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं.
कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में
राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा होती रही है. चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, समय-समय पर अंदरूनी खींचतान सामने आती रही है. अब चुनावी माहौल में गहलोत की यह नसीहत और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने सियासी चर्चा को और तेज कर दिया है.
चुनाव से पहले बढ़ी बयानबाजी
निकाय और पंचायत चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है. एक तरफ कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठा रही है. आने वाले दिनों में चुनावी माहौल के साथ यह सियासी जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है.
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