बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीटों का विवाद! क्या अशोक गहलोत कर पाएंगे मुश्किल हल?

Ashok Gehlot: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज बिहार दौरे पर गए हैं, महागठबंधन में सीट विवाद को सुलझाएंगे. पटना में नेताओं से मुलाकात के साथ प्रचार करेंगे. 5-10 सीटों के मतभेद को मामूली बताते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 22, 2025, 03:44 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 03:44 PM IST

Bihar Election 2025: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. महागठबंधन में चल रही सीटों को लेकर खींचतान के बीच गहलोत पटना पहुंच गए हैं. उनका मुख्य उद्देश्य गठबंधन के भीतर चल रहे मतभेद को दूर करना और सभी दलों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना है.

गठबंधन के नेताओं से मिल निकालेंगे हल
पटना में अशोक गहलोत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर विवादित सीटों का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. उनके दौरे के दौरान बिहार में चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान से भी कई कांग्रेस नेता भेजे जाएंगे. इनमें सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हैं.

कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में गहलोत और पायलट शामिल
कांग्रेस ने बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची में गहलोत और सचिन पायलट को शामिल किया है. गहलोत का मानना है कि महागठबंधन में 5-10 सीटों पर मतभेद कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं और इनमें 5-6 सीटों पर कार्यकर्ता उत्साह में रहते हैं. स्थानीय परिस्थितियों के कारण कभी-कभी मतभेद दिखते हैं, लेकिन इसे बड़े रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

एनडीए में झगड़े अधिक - गहलोत
गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में झगड़े अधिक हैं, और बिहार में गठबंधन को एकजुट रखना महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस दौरान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की. अशोक गहलोत का यह दौरा महागठबंधन के लिए रणनीतिक महत्व रखता है. उनका उद्देश्य गठबंधन में सहयोग बढ़ाना और सीटों को लेकर चल रही असहमति को समाप्त करना है. इसके अलावा, गहलोत और अन्य वरिष्ठ नेता बिहार में प्रचार के माध्यम से मतदाताओं तक कांग्रेस और महागठबंधन की नीतियों को पहुंचाएंगे.

