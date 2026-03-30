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'राजस्थान में गवर्नेंस सो रही है', अशोक गहलोत ने BJP सरकार पर साधा बड़ा निशाना

Rajasthan News: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की BJP सरकार पर 'मिस गवर्नेंस' का आरोप लगाया. उन्होंने करोड़ों के अधूरे प्रोजेक्ट, जयपुर ट्रैफिक और केंद्र सरकार पर दबाव के मामले उठाए. केरल चुनाव में UDF की जीत का दावा भी किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 30, 2026, 07:47 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 07:47 PM IST

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'राजस्थान में गवर्नेंस सो रही है', अशोक गहलोत ने BJP सरकार पर साधा बड़ा निशाना

Rajasthan Politics News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर 'मिस गवर्नेंस' का आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने कई प्रोजेक्ट आज भी चालू नहीं हो पाए हैं. उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया.

“करोड़ों के प्रोजेक्ट पड़े हैं बंद”
गहलोत ने कहा कि उनकी सोशल मीडिया सीरीज़ “इंतजार शास्त्र” के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट्स को उजागर किया जा रहा है, जो तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं हो सके हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और अन्य संस्थानों पर भारी खर्च हुआ, लेकिन वे अब भी उपयोग में नहीं हैं.

जयपुर ट्रैफिक और अधूरे काम पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर भी सरकार को घेरा. उनका कहना है कि यदि कोचिंग हब को व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट किया जाता, तो ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती थी. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के समय जिन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ था, वे अब तक अधूरे हैं और दो साल बाद भी सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही.

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केरल चुनाव पर बड़ा दावा
केरल विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत ने दावा किया कि इस बार UDF की सरकार बनने की संभावना है. उन्होंने केरल के शिक्षा मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में भी घर-घर शिक्षा का ऐसा ही माहौल बनना चाहिए.

राष्ट्रीय राजनीति पर भी निशाना
गहलोत ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री बोले - राजनीति से नहीं, सरकार से दूरी जरूरी; अपने बेटे का उदाहरण भी दिया
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "मैंने कहा कि अपने बेटों को सरकार से दूर रखें. मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति से दूर रखें...मैंने अपने बेटे को अलग मकान किराए पर दिलाया था, वे अलग रहे थे, मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहे."

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