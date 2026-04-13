महिला आरक्षण पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला! बोले - इतनी जल्दबाजी क्यों?

Rajasthan Politics News: महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मंशा और तरीके दोनों पर सवाल खड़े किए हैं. नारी शक्ति वंदन कानून पर “जल्दबाजी” का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा - इतना बड़ा फैसला बिना व्यापक चर्चा और सर्वसम्मति के नहीं होना चाहिए. साथ ही बीजेपी की अंदरूनी सियासत और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहलोत ने जमकर निशाना साधा.

सिविल लाइंस में अपने सरकारी निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा - महिला आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी नींव दशकों पहले रखी जा चुकी है. गहलोत ने राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायत और नगरपालिकाओं में 33% आरक्षण दिलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत उसी दौर में हुई थी. वहीं सोनिया गांधी के विचारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में भी महिलाओं को समान भागीदारी मिलनी चाहिए.

गहलोत ने कहा कि 1993 में पंचायत आरक्षण कानून बनने से पहले 4–5 साल तक व्यापक चर्चा हुई थी. लेकिन आज विपक्ष को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी दिखाई जा रही है. इतना बड़ा फैसला है, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए. सर्वदलीय सहमति जरूरी है.

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए गहलोत ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम सहमति बनाई जानी चाहिए. गहलोत ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा अगर कानून 2023 में पास हो गया था, तो इसे लागू करने में तीन साल क्यों लगे? पहले कहा गया था कि इसे सीधे लागू कर दें, लेकिन जनगणना और परिसीमन का बहाना बना दिया गया. अब अचानक जल्दबाजी क्यों? कारण साफ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी महिला आरक्षण को लागू कर फायदा लेना चाहती है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परिसीमन और जनगणना जैसे मुद्दों पर स्पष्टता के बिना आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है. छोटे राज्यों और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों आशंकाएं बढ़ सकती हैं. इन आशंकाओं का निवारण किए बिना सरकार आगे बढ़ेगी तो बहुत बुरा हो सकता है. राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, सब की राय लीजिए सर्व सम्मति बना, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है.

बीजेपी और वसुंधरा पर वार

इसी दौरान गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला है. उनकी भावना सब समझते हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से अनावश्यक बयानबाजी की गई. राठौड़ व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति भी है, लेकिन पार्टी का दबाव होता है पर पता नहीं दबाव में क्या बोल जाए. बीजेपी अध्यक्ष यह कहे कि बार-बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने क्या, यह कमेंट तो उन्हें मोदी जी के लिए छोड़ना चाहिए था. वसुंधरा राजे को सफाई देने की जरूरत नहीं थी.

अगली सरकार हमारी होगी

बीजेपी नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी में झगड़ा है, लेकिन दुर्गति इनकी हो रही है, चाहे मदन राठौड़ बोल रहे हैं या दूसरे नेता बोल रहे हैं, उनकी स्थिति सड़कों पर आ गई है. हमारी पार्टी एकजुट है, उसके आधारपर आगे बढ़ रहे हैं और अगली बार हमारी कांग्रेस सरकार होगी.

गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी चिंता जताई. गहलोत बोले मैंने कहा था कि दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए थी. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि जिस देश की छवि आतंकवाद से जुड़ी रही है, वो आज शांति की बात कर रहा है.

दुनिया कह रही है यह अवसर हमनें गंवा दिया. ईराक ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने का काम हिंदुस्तान को करना चाहिए था. हमारा देश अहिंसा की बात करने वाला है जो हो रहा है दुनिया उम्मीद कर रही है कि मध्यस्थता करेगा. पाकिस्तान जैसे देश जो हमारे सामने कुछ नहीं है, आतंकवाद फैलाने वाला माना जाता है. आतंकियों को भेजता हमारे मुल्क में, आज नहीं बरसों से दुनिया में छाप है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ा देने वाला देश है, वह शांति स्थापित करने की बात करने लगे हैं. तो क्या हिंदुस्तानी लोगों को दुख नहीं होता? हमने अपना दुख प्रकट किया मेरे दुख प्रकट करने को मदन राठौड़ नहीं समझ पा रहे तो दुर्भाग्य है. इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और वह इस रूप में शांति के दूत बनाकर उतरे हैं यह तो कहना पड़ेगा.

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