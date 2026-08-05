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GEN-Z बनाम सरकार? छात्रसंघ चुनाव पर गहलोत का बड़ा दांव, युवाओं की ताकत को लेकर दिया बड़ा बयान

Rajasthan News: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात कर GEN-Z की ताकत का जिक्र किया. उन्होंने छात्रसंघ चुनाव को लोकतंत्र की पहली पाठशाला बताते हुए सरकार से फैसला लेने की अपील की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 05, 2026, 06:51 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 06:51 PM IST
GEN-Z बनाम सरकार? छात्रसंघ चुनाव पर गहलोत का बड़ा दांव, युवाओं की ताकत को लेकर दिया बड़ा बयान
Image Credit: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात कर GEN-Z की ताकत का जिक्र किया.

Rajasthan Politics News: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को युवाओं की राजनीतिक भागीदारी से जोड़ना शुरू कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात की. इस दौरान गहलोत ने कहा कि नई पीढ़ी यानी GEN-Z की आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है.

छात्रसंघ चुनाव को बताया लोकतंत्र की पहली पाठशाला
अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं. उन्होंने कहा कि देश में कई बड़े नेता छात्र राजनीति से निकलकर आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. गहलोत ने अरुण जेटली, राजेंद्र राठौड़, रघु शर्मा और महेश जोशी जैसे नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि छात्र राजनीति युवाओं को नेतृत्व करने का मौका देती है.

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GEN-Z की ताकत का किया जिक्र
गहलोत ने कहा कि हाल के समय में देश और दुनिया में GEN-Z से जुड़े कई आंदोलन देखने को मिले हैं. इन आंदोलनों ने यह साबित कर दिया है कि युवाओं की आवाज को दबाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी छात्र लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील
पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से इस मामले में खुद हस्तक्षेप करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर विचार कर छात्रसंघ चुनाव दोबारा शुरू करने का रास्ता निकालना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा विभाग शुरू करने की मांग पर भी सकारात्मक फैसला लेने की बात कही.

कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दे को बनाया राजनीतिक मुद्दा
गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. पार्टी पहली बार खुलकर GEN-Z और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम हैं.

आने वाले समय में तेज हो सकता है आंदोलन
कांग्रेस अब छात्रसंघ चुनाव बहाली के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में नजर आ रही है. पार्टी का मानना है कि यह सिर्फ छात्रों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनकी राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा मामला है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और बढ़ सकती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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