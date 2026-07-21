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"देश किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता..." अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan News: कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार की चुप्पी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. जिसके बाद कांग्रेस ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 21, 2026, 09:59 PM|Updated: Jul 21, 2026, 09:59 PM
"देश किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता..." अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल है. उनका कहना है कि एनडीए सरकार कई अहम मुद्दों पर न तो अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है और न ही विपक्ष की मांगों पर ध्यान देती है. इसी के विरोध में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहे धरने के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया. इस दौरान गहलोत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई.

सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल
जयपुर स्थित अपने आवास 49 सिविल लाइंस पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि वह काफी समय से यह बात कह रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, इसे लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है. उनके अनुसार सरकार को जिन गंभीर मुद्दों पर तुरंत और स्पष्ट कदम उठाने चाहिए थे, वहां अपेक्षित कार्रवाई देखने को नहीं मिली. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है, लेकिन सरकार उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही है.

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NEET मामले को लेकर सरकार पर हमला
अशोक गहलोत ने कहा कि नीट पेपर लीक का मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को संभाला, वह संतोषजनक नहीं रहा. उनके मुताबिक सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर रही और इसी वजह से छात्रों व विपक्ष का विरोध लगातार बढ़ता गया. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई होती, तो हालात इतने गंभीर नहीं बनते.

धरने को बताया मजबूरी का कदम
गहलोत ने कहा कि पिछले कई दिनों से लोग भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रतिनिधि ने उनसे मिलकर उनकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की. उनका कहना है कि जब संवाद की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की दोहराई मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया. उनका कहना है कि इसी वजह से अब विरोध और तेज हो गया है.

लोकतंत्र के लिए चिंता जताई
अशोक गहलोत ने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है. उनका कहना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष समेत कई सांसदों को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना पड़े, तो यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इससे देश और दुनिया में गलत संदेश जाता है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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