Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चुनाव से पहले BJP का 'आस्था अभियान'! 600 मंदिरों में एक साथ होगा शक्ति प्रदर्शन

चुनाव से पहले BJP का 'आस्था अभियान'! 600 मंदिरों में एक साथ होगा शक्ति प्रदर्शन

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी गुरु पूर्णिमा पर 600 मंदिरों में विशेष अभियान चलाएगी. मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक पूजा-अर्चना कर संत-महंतों का सम्मान करेंगे. पार्टी इसे सामाजिक समरसता और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की पहल बता रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Jul 28, 2026, 04:09 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 04:09 PM IST
चुनाव से पहले BJP का 'आस्था अभियान'! 600 मंदिरों में एक साथ होगा शक्ति प्रदर्शन
Image Credit: राजस्थान बीजेपी का आस्था अभियान

Rajasthan BJP Guru Purnima Celebration: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी धार्मिक और संगठनात्मक स्तर पर बड़ा आउटरीच अभियान करने जा रही है. गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के करीब 600 मंदिरों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ता पूजा-अर्चना करेंगे, संत-महंतों का सम्मान करेंगे और गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे.

600 मंदिरों में चलेगा विशेष अभियान
राजस्थान बीजेपी गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशभर में करीब 600 चिन्हित मंदिरों में एक साथ विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है. मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ता मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगे. संत-महंतों और पुजारियों का सम्मान करेंगे, और समाज के बीच संवाद स्थापित करेंगे. बीजेपी इसे सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का अभियान बता रही है, लेकिन दूसरी ओर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी का मेगा अभियान
प्रदेश के 600 मंदिरों में सम्मान के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक होंगे शामिल
संत-महंत और पुजारियों का सम्मान और नमन
हजारों कार्यकर्ता एक साथ होंगे सक्रिय
सीएम भजनलाल शर्मा – गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर
मदन राठौड़ – प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस (नई दिल्ली)
दिया कुमारी – हाथोज धाम
अजेय कुमार – हनुमान मंदिर
अरुण चतुर्वेदी – गोविंद देवजी मंदिर
राजेंद्र राठौड़ – नंदपुरी हनुमान मंदिर
अशोक परनामी – मोती डूंगरी गणेश मंदिर

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले संगठनात्मक अभियान
बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमारी परम्परा और संस्कृति का हिस्सा है. प्रमुख नेताओं के मंदिर, आश्रम पहुंचने के साथ दर्शन पूजन अर्चन करेंगे. साथ ही प्रदेशभर में जहां-जहां संत गुरु रविदास के मंदिर हैं, वहां विशेष कार्यक्रम होंगे. संत रविदास के सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. मंदिरों में दीपोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.

बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कहा कि संत रविदास के समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. गुरु पूर्णिमा पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर पवित्र कलश लेकर आएगा. राजस्थान की सीमा पर आने पर कलश का भव्य स्वागत किया जाएगा. जिसके बाद रथ के माध्यम से इसे जयपुर लाया जाएगा. राजधानी में भी कलश यात्रा के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे.

राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी का यह अभियान केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है. पंचायत और निकाय चुनाव से पहले पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती है. मंदिरों के माध्यम से सामाजिक संवाद बढ़ाने और संत समाज से संपर्क मजबूत करने की भी कोशिश है. यानी, आस्था के साथ-साथ संगठन को धार देने की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

बीजेपी का मिशन-113 पर फोकस, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कमजोर सीटों पर बड़ी तैयारी

PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं बना ATREE के साथ जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, स्थानीय घास से बढ़ेगा दूध उत्पादन!

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

छबड़ा में आवारा कुत्ते का खौफ! मासूम बच्चे पर झपटा, बचाने दौड़ी मां पर भी किया हमला

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

PM श्री स्कूल में पढ़ने की जगह छात्रा लगा रही है झाड़ू, वायरल वीडियो ने खोल दी एजुकेशन सिस्टम की पोल

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी 9 बच्चों की मां, सिजेरियन से इनकार

किरोड़ी लाल ने रीट पेपर लीक पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, डोटासरा और सुभाष गर्ग पर गंभीर आरोप

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

Sawan 2026: सावन में सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर में लिस्ट बनाकर मांग लेना मुराद, इस विधि-विधान से पूरी होती है हर मनोकामएं पूरी!

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
Rajasthan Politics
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चुनाव से पहले BJP का 'आस्था अभियान'! 600 मंदिरों में एक साथ होगा शक्ति प्रदर्शन
Rajasthan Politics
2
Kotputli News
3
Jaipur news
4
Dungarpur news
5
Jaipur News