/चुनाव से पहले BJP का 'आस्था अभियान'! 600 मंदिरों में एक साथ होगा शक्ति प्रदर्शन

Rajasthan BJP Guru Purnima Celebration: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी धार्मिक और संगठनात्मक स्तर पर बड़ा आउटरीच अभियान करने जा रही है. गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के करीब 600 मंदिरों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ता पूजा-अर्चना करेंगे, संत-महंतों का सम्मान करेंगे और गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे.

600 मंदिरों में चलेगा विशेष अभियान

राजस्थान बीजेपी गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशभर में करीब 600 चिन्हित मंदिरों में एक साथ विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है. मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ता मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगे. संत-महंतों और पुजारियों का सम्मान करेंगे, और समाज के बीच संवाद स्थापित करेंगे. बीजेपी इसे सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का अभियान बता रही है, लेकिन दूसरी ओर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.

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गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी का मेगा अभियान

प्रदेश के 600 मंदिरों में सम्मान के कार्यक्रम

मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक होंगे शामिल

संत-महंत और पुजारियों का सम्मान और नमन

हजारों कार्यकर्ता एक साथ होंगे सक्रिय

सीएम भजनलाल शर्मा – गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर

मदन राठौड़ – प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस (नई दिल्ली)

दिया कुमारी – हाथोज धाम

अजेय कुमार – हनुमान मंदिर

अरुण चतुर्वेदी – गोविंद देवजी मंदिर

राजेंद्र राठौड़ – नंदपुरी हनुमान मंदिर

अशोक परनामी – मोती डूंगरी गणेश मंदिर

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले संगठनात्मक अभियान

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमारी परम्परा और संस्कृति का हिस्सा है. प्रमुख नेताओं के मंदिर, आश्रम पहुंचने के साथ दर्शन पूजन अर्चन करेंगे. साथ ही प्रदेशभर में जहां-जहां संत गुरु रविदास के मंदिर हैं, वहां विशेष कार्यक्रम होंगे. संत रविदास के सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. मंदिरों में दीपोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.

बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कहा कि संत रविदास के समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. गुरु पूर्णिमा पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर पवित्र कलश लेकर आएगा. राजस्थान की सीमा पर आने पर कलश का भव्य स्वागत किया जाएगा. जिसके बाद रथ के माध्यम से इसे जयपुर लाया जाएगा. राजधानी में भी कलश यात्रा के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे.

राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी का यह अभियान केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है. पंचायत और निकाय चुनाव से पहले पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती है. मंदिरों के माध्यम से सामाजिक संवाद बढ़ाने और संत समाज से संपर्क मजबूत करने की भी कोशिश है. यानी, आस्था के साथ-साथ संगठन को धार देने की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है.